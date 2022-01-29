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Мясо и овощи подорожают как минимум на 20%: эксперты предупредили украинцев о росте цен

29 января 2022, 13:13
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Украинцев ждет очередное повышение цен на продукты. В первой половине 2022 года вырастут цены на мясо и на основные овощи борщевого набора.

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В Украине подорожают основные виды мяса / ua.depositphotos.com

Уже в первые полгода 2022-го в Украине как минимум на 15-20% вырастут цены на продукты. В частности, подорожает мясо птицы, свинины и говядины, прогнозируют ученые Института аграрной экономики.

Из-за ограниченной покупательной способности украинцев усилилась конкуренция между свининой и курятиной. Теперь преимущество за последней, сообщает comments.ua.

К началу января 2022 года стоимость свинины по сравнению с январем 2020 года повысилась на 6,8% – до 123,75 грн/кг. В то же время, потребительская цена на сало выросла на 19,8% по сравнению с 2020 годом - до 90,24 грн/кг.

Больше всего – на 26,6% – подорожало мясо птицы. Куриная тушка в среднем стоит 70,82 грн/кг.

Овощи тоже подорожали

Ускорились темпы роста цен на белокочанную капусту. Украинские фермеры готовы продавать овощ не дешевле 15-17 грн/кг - это в полтора раза дороже, чем неделю назад. По мнению экспертов, этому способствует реэкспорт украинской капусты через Беларусь в Россию.

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По состоянию на начало января в Украине подорожали и другие овощи борщевого набора:

  • лук репчатый – на 26%, до 12,09 грн/кг;
  • морковь – на 11% до 9,98 грн/кг;
  • картофель – на 1%, до 8,76 грн/кг.

Как сообщал Главред, ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей заявляли, что высокие цены на энергоносители спровоцируют подорожание овощей. Тепличная отрасль погрузилась в серьезный кризис, а стоимость овощей может взлететь минимум на 40%. В такой ситуации отечественные продукты могут проигрывать конкуренцию на рынке импортным овощам.

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