"Началась истерика, всё!": юрист пояснил, что меняется в законе о наследстве

Новый закон о наследстве 2020 - что меняет Украина / tvoya-gazeta.com

Уже не первый раз в Украине накануне ноября начинают муссироваться слухи, что с 1 ноября 2020 нельзя вступить в наследство. Год каждый раз меняется – а вот суть скандала с дарственной и наследством остается.

"Ноги" у этой страшилки растут из постановления Кабмина №231: оно было принято еще в 2013 году (а окончательно отменено в 2015-м) и предусматривало отказ от оценщиков, которые смогут проводить оценку имущества при дарении и наследовании.

"Каждый ноябрь, с 2017 года, журналисты начинают истерику, что всё: с 1 ноября будет запрещена передача в наследство имущества, потому что нет оценщиков.

Оценщики есть, передавать имущество можно!

Всё идет по старой процедуре, как было и раньше", – рассказал в комментарии Главреду юрист Ростислав Кравец.

Ранее еще сообщалось, что новый закон о наследстве с 1 марта 2020 запрещает переписывать имущество на родственников – только продавать. Эта информация также не соответствует действительности: ни в одном законе Украины для подобного нет никаких оснований.

На данный момент все изменения, которые предлагается внести в закон о наследстве – отображены в инициативе Минсоцполитики.

Чиновники предлагают включить в закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещения расходов на уход за такими лицами следующий пункт: нельзя вступить в наследство, пока не возмещены расходы на уход за умершим родственником в доме престарелых или иных подобных госучреждениях. Но даже эта инициатива пока не утверждена.

Детальнее читайте в нашем материале Наследство, визы и тарифы: как глубоко в карманы украинцев залезут в ноябре.