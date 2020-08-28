УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

Начальник Одесской СБУ Доровский лоббирует возвращение на таможню "теневого кассира" - СМИ

28 августа 2020, 14:33

С назначением нового руководителя Одесской таможни Дениса Пудрика, уволенные когда-то Максимом Нефедовым коррупционеры и члены организованных преступных группировок вновь пытаются пролезть на "хлебные места", взяв под контроль теневые финансовые потоки от контрабандных операций.

Таможня
Таможня / Фото: investigator.org.ua

В ближайшее время на Одесской таможне могут произойти резонансные кадровые назначения, которые положат начало массовому возобновлению коррупционных схем и контрабандных потоков.

Как сообщает издание Багнет со ссылкой на достоверный анонимный источник в Государственной таможенной службе, на данный момент пытается вернуться на Одесскую таможню ее бывший одиозный "теневой кассир" Павел Щербаков, известный в криминальном мире под прозвищем "Паша-сейф".

Источник утверждает, что интересы Щербакова лоббирует начальник областного управления СБУ в Одесской области Виктор Доровский, который ведет переговоры с новым начальником Одесской таможни Денисом Пудриком на предмет назначения Щербакова на руководящую должность в Управлении противодействия контрабанде.

"Трудно сказать, что пообещал Доровскому Щербаков за лоббирование своих интересов. Но факт остается фактом: Щербакова протаскивает на должность Доровский. Известно, что ранее Доровский занимал должность начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью областного управления СБУ и закрывал глаза на преступные финансовые схемы. На данный момент Щербаков хочет вернуться на одну из руководящих должностей Одесской таможни, чтобы вновь подмять под себя контроль над всеми незаконными сборами и денежными потоками от контрабанды. По моей информации, предварительные договоренности уже достигнуты", - говорит источник.

Ранее, Павел Щербаков на протяжении многих лет занимал должность заместителя начальника Департамента противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни ГФСУ. Как неоднократно сообщали СМИ, Щербаков отвечал за наполнение и сохранность "теневых касс" периодически сменяющих друг друга ОПГ. В начале 2020 года Щербаков был уволен Максимом Нефедовым.

Сейчас вы просматриваете новость «Начальник Одесской СБУ Доровский лоббирует возвращение на таможню «теневого кассира» - СМИ». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:51
"Они подло себя ведут": Лукашенко провоцирует войну с бизнесом в Беларуси
14:36
"Стрелять в народ": Лукашенко рассказал, зачем взял в руки автомат Видео
14:33
Начальник Одесской СБУ Доровский лоббирует возвращение на таможню "теневого кассира" - СМИ
14:21
Россия оккупирует Беларусь: в ЕС должны немедленно отреагировать – МИД Литвы Видео
14:15
Кличко требует, чтоб приложение Дій вдома устанавливало больше людей Видео
13:59
Тихановская рассказала, что может спровоцировать вторжение РФ в Беларусь Видео
13:49
"Ломать людей": Лукашенко объявил об окончании протестов в Беларуси Видео
13:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 августа: какие дела обречены Видео
13:31
"Они зажрались": Лукашенко взбеленился из-за санкций против Беларуси
13:28
"Дом денег": астролог назвал самый фартовый знак сентября
13:16
Как узнать, что у вас высокий холестерин: простой способ Видео
13:08
"Спецоперация по ЧВК Вагнера в Беларуси": в МИД Украины резко ответили Путину Видео
12:53
У Путина оценили резерв вооруженных силовиков для вторжения в Беларусь Видео
12:28
"Расцвет романтики": астролог сказал, когда возможна большая любовь
12:28
Карантин не поможет: Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19 Видео
12:27
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд: почти 2500 новых зараженных Видео
12:22
Киев установил антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки
12:20
В Умани случился конфликт между местными жителями и хасидами Видео
12:02
Премьер-министр Японии ушел в отставку
11:40
"В Украине вжарит +35": синоптик предупредил, когда и где Видео
11:39
Грозит ли Украине новый жесткий карантин: Шмыгаль прояснил ситуацию Видео
11:32
Украина готова ввести санкции против Беларуси: в МИД назвали главное условие Видео
11:23
Холли Берри топлес засветила сочные формы
11:05
"Русский народ – наши друзья": Тищенко считает, что с Россией нужно "жить дружно" Видео
11:01
Путина ведут по коридору смерти как козла на веревке мнение
10:49
На Моргенштерна подали в суд в Москве
10:42
Карантин в Украине: в Кабмине предложили помочь безработным украинцам Видео
10:34
Политолог объяснила, почему Россия ответственна за садизм Лукашенко Видео
10:24
"King's Man: Начало" снова перенесли из-за коронавируса
10:05
Стало хуже: врач объяснил причину вспышки COVID-19 в Украине Видео
10:00
"Патриоты пересеклись с титушней Кивы": Билецкий раскрыл причину нападения на бус Видео
09:54
Сердечный приступ: неожиданный признак в носках Видео
09:46
Миллионы людей в состоянии страха: в ВОЗ предупредили об опасности COVID-19 Видео
09:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 августа: изумительный шанс и тяжелые потери Видео
09:24
Как Украина уничтожает свой имидж в глазах иностранцев мнение
09:12
Байден впервые согласился на дебаты с Трампом: у "демократов" ожидают перформанс Видео
09:03
Торжество демократии для Беларуси может обернуться бедой со своим Донбассом – Андрей Золотарев
08:40
На территории НПЗ в Одессе прогремел взрыв Видео
08:32
У Украины есть лишь один способ вырваться из нищеты мнение
08:29
В МИД Украины назвали условие возобновления диалога с Беларусью Видео
08:29
Около 200 городов Украины перенимали опыт у Харькова по развитию цифровой трансформации актуально
08:02
В Украине подорожает доллар: аналитик дал прогноз на первую неделю сентября
07:37
Шушкевич предложил лишить русский язык статуса государственного в Беларуси
07:14
Обнаружить COVID-19 в воздухе: в РФ похвастались новым изобретением Видео
07:04
"Каждое слово - это власть": Кравчук предупредил, что Лукашенко просто так власть не отдаст Видео
06:59
Что означают слова Зеленского о завершении войны мнение
06:36
"Стабильного иммунитета не будет": врач рассказала, чего ждать после COVID-19 Видео
06:20
Объединение России и Беларуси: эксперт рассказал, в чем опасность для Украины Видео
05:52
Назван невероятно ревнивый знак Зодиака
05:28
"Текла от мужчин в форме": коп устраивал свидания с сексом в служебном авто и попался
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять