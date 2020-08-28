Начальник Одесской СБУ Доровский лоббирует возвращение на таможню "теневого кассира" - СМИ

Таможня / Фото: investigator.org.ua

В ближайшее время на Одесской таможне могут произойти резонансные кадровые назначения, которые положат начало массовому возобновлению коррупционных схем и контрабандных потоков.

Как сообщает издание Багнет со ссылкой на достоверный анонимный источник в Государственной таможенной службе, на данный момент пытается вернуться на Одесскую таможню ее бывший одиозный "теневой кассир" Павел Щербаков, известный в криминальном мире под прозвищем "Паша-сейф".

Источник утверждает, что интересы Щербакова лоббирует начальник областного управления СБУ в Одесской области Виктор Доровский, который ведет переговоры с новым начальником Одесской таможни Денисом Пудриком на предмет назначения Щербакова на руководящую должность в Управлении противодействия контрабанде.

"Трудно сказать, что пообещал Доровскому Щербаков за лоббирование своих интересов. Но факт остается фактом: Щербакова протаскивает на должность Доровский. Известно, что ранее Доровский занимал должность начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью областного управления СБУ и закрывал глаза на преступные финансовые схемы. На данный момент Щербаков хочет вернуться на одну из руководящих должностей Одесской таможни, чтобы вновь подмять под себя контроль над всеми незаконными сборами и денежными потоками от контрабанды. По моей информации, предварительные договоренности уже достигнуты", - говорит источник.

Ранее, Павел Щербаков на протяжении многих лет занимал должность заместителя начальника Департамента противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни ГФСУ. Как неоднократно сообщали СМИ, Щербаков отвечал за наполнение и сохранность "теневых касс" периодически сменяющих друг друга ОПГ. В начале 2020 года Щербаков был уволен Максимом Нефедовым.