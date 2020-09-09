Украинцам хотят запретить выезд из страны: кого не выпустят

Депутаты предлагают не выпускать украинцев за рубеж за долги по неуплате ЕСВ, налогов и сборов.
В Верховной Раде предлагают расширить условия для запрета выезда украинцев за границу при наличии долгов.
Соответствующий законопроект 4075 авторства депутата Слуги Народа Дарьи Володиной, согласно сайту парламента, уже направлен в профильный комитет.
Проект закона предусматривает, что помимо долгов по алиментам, право украинцев на выезд из страны может быть ограничено, если у человека есть судебные решения по неуплате налогов, сборов и ЕСВ.
Читайте такжеЗапрет на выезд украинцев за границу: в МИД дали разъяснениеЗапрет будет действовать до тех пор, пока долг не будет погашен.
Напомним, ранее парламентарии внесли на рассмотрение законопроект о долгах ЖКХ, где украинцам также планируют запретить выезд за границу за неуплаченные долги по коммуналке.