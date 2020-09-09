Украинцам хотят запретить выезд из страны: кого не выпустят

Украинцев хотят не выпускать за рубеж за долги по неуплате ЕСВ и налогов / ua.all.biz

В Верховной Раде предлагают расширить условия для запрета выезда украинцев за границу при наличии долгов.

Соответствующий законопроект 4075 авторства депутата Слуги Народа Дарьи Володиной, согласно сайту парламента, уже направлен в профильный комитет.

Проект закона предусматривает, что помимо долгов по алиментам, право украинцев на выезд из страны может быть ограничено, если у человека есть судебные решения по неуплате налогов, сборов и ЕСВ.

Читайте такжеЗапрет на выезд украинцев за границу: в МИД дали разъяснениеЗапрет будет действовать до тех пор, пока долг не будет погашен.

Напомним, ранее парламентарии внесли на рассмотрение законопроект о долгах ЖКХ, где украинцам также планируют запретить выезд за границу за неуплаченные долги по коммуналке.