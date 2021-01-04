Некоторым киевлянам повысили тарифы на воду - кому и на сколько

В Киеве повысили тарифы на холодную воду / УНИАН

С пятницы, 1 января, Киевводоканал повысил тарифы на водоснабжение и водоотведение для потребителей частного сектора, сообщает пресс-служба компании.

"Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2021 установлен тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения для потребителей частного сектора г. Киева в размере 25,38 грн (в т. ч. НДС 4,23 грн) за 1 кубометр", - говорится в сообщении.

Возросла только стоимость водоотведения холодной воды. В структуре тарифа 13,344 грн приходится на водоснабжение, 12,036 грн - на водоотведение.

В декабре тариф на услуги централизованного водоснабжения для частного сектора Киева составлял 22,99 грн.

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