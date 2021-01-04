Некоторым киевлянам повысили тарифы на воду - кому и на сколько

Возросла только стоимость водоотведения холодной воды.
С пятницы, 1 января, Киевводоканал повысил тарифы на водоснабжение и водоотведение для потребителей частного сектора, сообщает пресс-служба компании.
"Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2021 установлен тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения для потребителей частного сектора г. Киева в размере 25,38 грн (в т. ч. НДС 4,23 грн) за 1 кубометр", - говорится в сообщении.
Возросла только стоимость водоотведения холодной воды. В структуре тарифа 13,344 грн приходится на водоснабжение, 12,036 грн - на водоотведение.
В декабре тариф на услуги централизованного водоснабжения для частного сектора Киева составлял 22,99 грн.
Тарифы на коммуналку в Украине
- Напомним, 30 ноября из проектов государственной комиссии, которая регулирует тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг в стране (НКРЭКУ) стало известно, что с 1 января 2021 года в Украине подорожают тарифы на газ. Причем цены могут взлететь в среднем на 80%.
- В Нафтогазе, в свою очередь, заявляли, что повышение не затронет тех граждан, которые ранее заключили с поставщиками годовые тарифы на поставку топлива.
- Кабинет министров Украины 28 декабря принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, согласно которому украинцы на данный момент платят 90 копеек за первые 100 киловатт-часов. Уже с 1 января 2021 года цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн/кВт-час.
Автор: Екатерина Трохимчук