Новая налоговая реформа в Украине станет ударом по экономической интеграции с ЕС – СМИ

Из-за новой налоговой реформы интеграция экономик Украины и ЕС будет под вопросом / Reuters

Если в Украине будет реализована новая налоговая реформа, налогообложение украинского бизнеса может стать самым высоким в мире. Действия политиков и чиновников могут привести к тому, что украинская и европейская экономики потеряют шансы на интеграцию. Запад не видит борьбы с коррупцией в стране и наблюдает, как украинское государство движется в противоположном направлении.

Об этом говорится в статье Европейские ценности – это не только флаги ЕС, опубликованной на сайте The Brussels Times. В материале указано, что повышение налогообложения украинских предприятий является нелогичным для страны, которая ведет войну с Россией и нуждается в кредитовании со стороны Запада.

"Если налоговая реформа, представленная в Верховной Раде недавно, будет принята, совокупное налогообложение предприятий может стать самым высоким в мире. Это нелогично в стране, которая защищает свою территорию от России, борется и просит от Германии и США политическую, финансовую и экономическую поддержку, а также вооружение. Поскольку такое непродуманное налогообложение только опустошит казну, что сыграет на руку России. Понимают ли это в Украине те, кто обращается за помощью к Западу? – отмечается в статье.

По мнению автора, экономика государства, которая уже пострадала из-за боевых действий на востоке Украины и давления на других участках границы, станет еще слабее. Такие усилия украинских властей приведут к тому, что экономика Украины фактически потеряет шансы на интеграцию с европейской экономикой.

"В этой связи очевидно, что Европейский Союз тщательно оценивает достижения и решения своих потенциальных членов в укреплении собственной экономики, снижении безработицы, повышении прозрачности и стабильности налогообложения, защите местных и иностранных инвесторов", - отмечается в материале.

Также автор подчеркивает, что Евросоюз наблюдает за тем, как государство борется с коррупцией, и хотел бы видеть реальную борьбу с декриминализацией общества и его представителей во власти в Украине. Однако, западный мир в данный момент наблюдает лишь обратную тенденцию.

Напомним, Кабинет министров Украины 12 мая одобрил проекты законов, которые предусматривают ряд поправок в Налоговый кодекс с целью сбалансирования бюджета. Изменения предполагают плату за использование водных и лесных ресурсов, экологический налог, рентные платежи, а также акциз на алкоголь.

По мнению экспертов, усиление налоговой нагрузки на украинский бизнес не соответствует планам властей, ранее заявлявшим о намерении обеспечить в Украине экономический рост.

Ранее сообщалось, что изменения в Налоговый кодекс и новая налоговая нагрузка на украинские предприятия могут привести к кризису, в результате которого бизнес потеряет конкурентоспособность.