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Налоговая реформа в Украине может нанести серьезный удар по украинским предприятиям – СМИ

7 июня 2021, 18:30

В Европе государства поддерживают предприятия на фоне эпидемии COVID-19, а в Украине при помощи налоговой реформы решили усилить давление на бизнес.

завод,солнце
Украинские предприятия станут неконкурентоспособными в условиях новой налоговой реформы - СМИ / Reuters

Украинское правительство не оказало серьезной поддержки бизнесу во время пандемии коронавирусной инфекции. Ужесточение налоговой политики может еще сильнее отразиться на негативных настроениях украинцев, так как многие могут остаться без работы. При этом предприятия Украины могут потерять свою конкурентоспособность из-за налоговой реформы.

Об этом говорится в материале "Финансовая пандемия на восточной границе ЕС может в конечном итоге ударить по самому сердцу Европы", опубликованном на сайте Neweurope.

"Ключевые секторы экономики, которые часто зависят от крупных градообразующих предприятий, производящих экспортно-ориентированные товары и обеспечивающих стабильный приток валютной выручки в страну, рискуют потерять конкурентоспособность в случае введения новых налогов", - указано в статье.

В материале также отмечается, что в то время как страны Европы оказывают поддержку своим предприятиям во время кризиса, связанного с пандемией COVID-19, украинские власти, наоборот, решили усилить налоговое давление на бизнес. Государство не оказало поддержку пострадавшему вследствие пандемии бизнесу, а ужесточение налоговой политики может привести к тому, что многие люди останутся без работы.

Напомним, правительство Украины 12 мая одобрило проект законы, которым предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс с целью сбалансирования госбюджета. Документ предполагает повышение налоговых ставок. Речь идет о плате за использование воды и лесов, экологическом налоге, рентных платежах, а также акциза на алкоголь и других налоговых инициативах.

Как полагают эксперты, увеличение налоговой нагрузки на экономику не соответствует планам государства, которое декларировало стремление к экономическому росту.

Политический эксперт Владимир Фесенко отметил, что такие инициативы властей могут негативно сказаться на экономике Украины в целом. Политолог считает, что государство и бизнес должны договориться об оптимальной налоговой нагрузке.

Ранее политолог Николай Давыдюк заявил, что украинские власти должны ликвидировать коррупционные схемы в экономике, а не повышать налоговое давление на бизнес.

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