В Сети появился список "слуг народа" с самыми большими запасами наличности / УНИАН

Нардепы от партии Слуга народа (президентской политсилы) имеют в своем распоряжении наличных денег в общей сложности на сумму более 1 млрд гривен.

Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины (КИУ) после анализа налоговых деклараций о доходах народных избранников.

Всего "слуги народа" задекларировали 1, 044 млн гривен наличных средств, а в банка — всего 94 млн гривен.

Больше всего наличности, согласно декларациям, у десяти нардепов:

Олег Воронько (избирательный округ № 103) — 123 млн грн; Александр Сова (№ 70 в избирательном списке) — 79 млн грн; Роман Мулик (№ 73 в избирательном списке) — 24 млн грн; Александр Трухин (избирательный округ № 40) — 21 млн. грн; Руслан Горбенко (№ 109 в избирательном списке) — 21 млн грн; Остап Шипайло (№ 120 в избирательном списке) — 21 млн. грн; Давид Арахамия (председатель фракции "Слуги народа") — 20 млн грн; Гео Лерос (№ 23 в избирательном списке) — 20 млн грн; Артем Культенко (№ 19 в избирательном списке) — 19 млн. грн; Дмитрий Соломчук (№ 33 в избирательном списке) — 17 млн грн.

По мнению руководителя КИУ Алексея Кошеля, хранение наличных денег говорит в первую очередь о том, что нардепы от Слуги народа не доверяют банковской системе.

Напомним, ранее, с 9 июня 2020 года украинцам стал доступен сервис, который дает возможность снять наличные деньги во время оплаты покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых точек (без необходимости использовать банкоматы).