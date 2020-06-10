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В Сети появился список "слуг народа" с самыми большими запасами наличности

10 июня 2020, 16:18

В целом нардепы от партии Слуга народа имеют в запасе прямо-таки громадные суммы наличности.

Купюры
В Сети появился список "слуг народа" с самыми большими запасами наличности / УНИАН

Нардепы от партии Слуга народа (президентской политсилы) имеют в своем распоряжении наличных денег в общей сложности на сумму более 1 млрд гривен.

Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины (КИУ) после анализа налоговых деклараций о доходах народных избранников.

Всего "слуги народа" задекларировали 1, 044 млн гривен наличных средств, а в банка — всего 94 млн гривен.

Больше всего наличности, согласно декларациям, у десяти нардепов:

  1. Олег Воронько (избирательный округ № 103) — 123 млн грн;
  2. Александр Сова (№ 70 в избирательном списке) — 79 млн грн;
  3. Роман Мулик (№ 73 в избирательном списке) — 24 млн грн;
  4. Александр Трухин (избирательный округ № 40) — 21 млн. грн;
  5. Руслан Горбенко (№ 109 в избирательном списке) — 21 млн грн;
  6. Остап Шипайло (№ 120 в избирательном списке) — 21 млн. грн;
  7. Давид Арахамия (председатель фракции "Слуги народа") — 20 млн грн;
  8. Гео Лерос (№ 23 в избирательном списке) — 20 млн грн;
  9. Артем Культенко (№ 19 в избирательном списке) — 19 млн. грн;
  10. Дмитрий Соломчук (№ 33 в избирательном списке) — 17 млн грн.

По мнению руководителя КИУ Алексея Кошеля, хранение наличных денег говорит в первую очередь о том, что нардепы от Слуги народа не доверяют банковской системе.

Напомним, ранее, с 9 июня 2020 года украинцам стал доступен сервис, который дает возможность снять наличные деньги во время оплаты покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых точек (без необходимости использовать банкоматы).

Слуга народа Гео Лерос Давид Арахамия нардепы деньги наличные
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