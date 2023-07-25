Обман с покупками на рынке: как не стать жертвой мошенников

Украинцы, приобретая товары на развес, рискуют столкнуться с обманом продавцов, говорят в Госпродпотребслужбе.

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Есть множество способов обмана доверчивых клиентов, говорят специалисты / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцы, приобретая товары в розницу на рынках или в уличных латках, рискуют столкнуться с обманом. Об этом сообщили представители Госпродпотребслужбы.

И они же рассказали, какие есть правила безопасной покупки развесных товаров. В первую очередь, по словам специалистов, нужно обращать внимание на средства измерительной техники, используемые продавцом. Но есть масса и других уловок.

Как чаще всего обманывают клиентов с взвешиванием товаров

1. Неправильная настройка или неисправность весов. Она может быть как случайной, так и умышленной. В любом случае продавец будет виновен, так как он обязан не только не обманывать покупателя, но и следить за исправностью прибора.

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2. Использование неправильной тары. Иногда продавцы используют тару, которая имеет больший вес, чем заявлено. Таком случае фактический вес товара оказывается меньшим.

3. Неправильное расположение весов. Прибор могут ставить не ровно, а под углом. Это позволяет манипулировать с весом товаров, ведь чаще всего покупатель не видит, как именно стоят весы. Чтобы сделать невозможным использованием такого метода, нужно просить продавца установить весы в месте, которое хорошо видит покупатель.

4. Скрытые предметы и манипуляции. Продавец может добавить скрытые предметы на весы, чтобы увеличить вес товара. Также нужно следить, чтобы торговец не нажимал на прибор во время взвешивания.

5. Неправильная цена. Метод используется чаще всего супермаркетах, когда человек приобретает сразу много товаров. Более дешевую позицию могут "пробить" по цене более дорогой.

Цены на продукты и напитки в Украине

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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