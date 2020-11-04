Пенсия за выслугу лет - кто из украинцев потерял на нее право / УНИАН

Украинские законодатели постоянно вносят изменения в законы, которые регулируют пенсионную сферу ‒ в том числе и в закон о выходе на пенсию за выслугу лет ‒ чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда.

Об этом со ссылкой на экспертов сообщает портал На пенсии. Журналисты приводят пример с пенсионером из Львовской области, который родился 11 апреля 1963 года и начал свою трудовую деятельность в 1978 году. С мая 2005 года он работает осмотрщиком-ремонтником вагонов.

"По моим подсчетам, должен был уйти на пенсию по выслуге лет в 2018 году. Консультировался в областном Пенсионном фонде. Сказали, что право на пенсию у меня есть. Но в районном управлении отказывают — говорят, что у меня не хватает выслуги лет", — утверждает мужчина.

По словам пенсионных консультантов, право на пенсию за выслугу лет для отдельных категорий работников определяется статьей 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

"Согласно пункту "А" указанной статьи, право на пенсию по выслуге лет имеют, в частности, рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, которые непосредственно осуществляют организацию перевозок и обеспечивают безопасность движения на железнодорожном транспорте и в метрополитенах — после достижения 55 лет и при стаже работы: для мужчин — не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанной работе; для женщин — не менее 25 лет, из них не менее 10 лет на указанной работе", — рассказали они.

Кроме того, сообщается, что с октября 2017-го вступили в силу некоторые положения Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении повышения пенсий" № 2148-VIII от 3 октября того же года.

Этот закон по сути и отменил назначение пенсий по выслуге лет для многих категорий граждан. Право на пенсию по выслуге лет осталось только за теми гражданами, у которых на момент вступления в силу этого закона уже была необходимая выслуга.

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