Пересчет пенсий: на сколько в Украине поднимут надбавку за стаж

Изменение размера надбавки за стаж состоится уже в самом скором времени.
Для тех граждан Украины, которые не желают ждать повышения пенсий до 300 долларов США через десять лет, Кабмин планирует увеличить выплаты уже с 1 декабря нынешнего года для минимальной и максимальной пенсий.
Как сообщает 112 канал, будущее повышение связано с увеличением прожиточного минимума до 2189 гривен. Благодаря ему после перерасчета минимальная пенсия составит 1769 гривен (+57 гривен), а максимальная — 17 690 гривен (+570 гривен).
Кроме того, по данным чиновников, увеличится и надбавка пенсионерам за трудовой стаж (для мужчин — более 35 лет, для женщин — более 30 лет). Ежемесячная доплата составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Она увеличится на 57 гривен (до 17,69 гривен).
При этом повышение минимальной пенсии никак не повлияет на тех пенсионеров, у которых есть полный стаж и они получают минимальную пенсию (2100 гривен). Кроме того, части пенсионеров в 2021 году пенсии не повысят тем украинцам, которые получали минимальную или меньше средней заработной платы, а также людям, у которых есть существенные прибавки к пенсиям, и тем, кто получает пенсии по специальному закону.
Читайте такжеГосбюджет на 2021 год: какими будут пенсии и зарплаты
Пенсии в Украине - последние новости
- Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета на 2021, пенсии в следующем году вырастут. Кроме того, будут введены доплаты отдельным категориям пенсионеров.
- В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
- До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.