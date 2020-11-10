Пересчет пенсий: на сколько в Украине поднимут надбавку за стаж

На сколько в Украине поднимут надбавку за стаж / УНИАН

Для тех граждан Украины, которые не желают ждать повышения пенсий до 300 долларов США через десять лет, Кабмин планирует увеличить выплаты уже с 1 декабря нынешнего года для минимальной и максимальной пенсий.

Как сообщает 112 канал, будущее повышение связано с увеличением прожиточного минимума до 2189 гривен. Благодаря ему после перерасчета минимальная пенсия составит 1769 гривен (+57 гривен), а максимальная — 17 690 гривен (+570 гривен).

Кроме того, по данным чиновников, увеличится и надбавка пенсионерам за трудовой стаж (для мужчин — более 35 лет, для женщин — более 30 лет). Ежемесячная доплата составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Она увеличится на 57 гривен (до 17,69 гривен).

При этом повышение минимальной пенсии никак не повлияет на тех пенсионеров, у которых есть полный стаж и они получают минимальную пенсию (2100 гривен). Кроме того, части пенсионеров в 2021 году пенсии не повысят тем украинцам, которые получали минимальную или меньше средней заработной платы, а также людям, у которых есть существенные прибавки к пенсиям, и тем, кто получает пенсии по специальному закону.

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