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ПриватБанк ужесточил правила приема валюты в терминалах: что произошло

Дмитрий Видоменко
4 июня 2023, 09:14
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В Украине крупное финансовое учреждение "ПриватБанк" недавно ужесточило правило приема долларов и евро в терминалах и пунктах обмена.
Доллары, обмен валют
Доллары, обмен валют / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине "ПриватБанк" ужесточил правила приема долларов и евро в терминалах и обменниках. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Также есть информация, пункты валютного обмена стали внимательно изучать каждую купюру и массово отказываются принимать банкноты, на которых есть потертости, посторонние знаки, пятна.

Еще на прошлой неделе в социальных сетях украинцы начали писать о том, что можно сдать потертую, старую или имеющую пятна купюру в терминале или банкомате "ПриватБанка". Мол, обменники отказываются принимать такие доллары, а вот с банковскими аппаратами проблем нет.

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Однако с 29 мая терминалы и банкоматы "Привата" валюту принимать перестали. Теперь сдать доллары или евро можно только в кассе банка. При этом кассир внимательно, как и в пункте обмена, изучит каждую банкноту. А купюры, которые имеют любые повреждения или пятна, могут предложить отправить на обмен в формате incasso.

Проблемы могут возникнуть с купюрами, которые:

  • имеют несколько повреждений сразу;
  • сильно изношена (очень ветхая);
  • изорвана;
  • в пятнах краски.

В зависимости от степени изношенности или повреждения купюры (в формате incasso) размер комиссии может составлять от 5 до 50%. В банках комиссия может быть ниже, а у посредников, при высокой комиссии, деньги могут отдать сразу.

Принимать доллары обязаны, если у купюры:

  • лишь небольшие потертости;
  • небольшие надписи (площадь до двухсот миллиметров);
  • до трех пятен по пять миллиметров каждая;
  • надрывы до трех миллиметров;
  • прокол до одного миллиметров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США рассматривают возможность изъятия из оборота купюры в $100. С таким предложением выступил один из сотрудников экспертной группы американского Института Гувера Марк Куналакис.

Эксперт считает, что такое решение поможет западным санкциям бороться против России.

"Большинство россиян не пострадали от западных санкций, но есть одна вещь, которую Министерство финансов США может сделать, чтобы оказать реальное политическое давление на Владимира Путина – немедленно прекратить обращение и использование 100-долларовых банкнот в РФ", — сказал эксперт.

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