УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Простых украинцев после открытия рынка газа ждут тарифы как для промышленности - эксперты

10 августа 2020, 11:22

По прогнозу эксперта, уже за август бытовым потребителям придется заплатить на 40% больше, чем в июле.

Счетчик
Счетчик / "Депо"

После открытия рынка газа с 1 августа стоимость ресурса для населения будет соответствовать максимальной цене, которую платят промышленные потребители.

Об этом говорится в статье УНИАН со ссылкой на отраслевых экспертов.

Эксперт в энергетической сфере Дмитрий Марунич полагает, что в Украине уже не будет такого разрыва в цене газа для промышленности и для населения. Ранее стоимость газа для промышленности существенно превышала цену для населения. Теперь же они будут отличаться не так значительно.

"Сейчас уже такого не будет, что цена на газ для населения ниже, чем для промышленности, так как это были специальные обязательства обеспечивать население газом по регулируемой цене. Вероятно, больше такого не будет. Особенно если сравнивать с большой промышленностью, где большие объемы, и, как правило, такие поставки более выгодны трейдерам, чем иметь дело с сотнями или тысячами небольших абонентов. Вероятно, цена на газ для населения будет даже выше, чем цена для больших промышленных потребителей, как в Европе. Можно сказать, что в этом сегменте мы уже как в Европе", - отметил он.

В свою очередь, эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский прогнозирует, что уже за август бытовым потребителям придется заплатить на 40 процентов больше, чем в июле.

"Сегодня правительство никак не влияет на "Нафтогаз", поэтому он будет предлагать конечным потребителям по той же цене, по которой он предлагает промышленности. На сегодня это 3,5-4 тысячи гривен с НДС. Мы с вами платим в конце месяца, значит, это по постоплате, то есть это верхняя планка цены. У нас сегодня цена где-то 2800 гривен за тысячу кубов, а получим 4000 гривен. Вот вам и рост порядка на 40 процентов", - сказал Землянский.

При этом он отметил, что даже в случае стремительного роста стоимости газа в зимний период государство уже не сможет как-то повлиять на цену.

"У нас есть регулятор рынка НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – УНИАН), есть Антимонопольный комитет, и все. НКРЭКУ никак не влияет на ценообразование, у нас же свободный рынок. Как сформировалась цена на бирже, по такой цене и будут продавать. При условии, что газ украинской добычи будет попадать на биржу", - сказал Землянский.

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом, стоимость газа для населения теперь будет определять рынок.

Валентин Землянский Дмитрий Марунич рынок газа тарифы на газ
Сейчас вы просматриваете новость «Простых украинцев после открытия рынка газа ждут тарифы как для промышленности - эксперты». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:24
Выборы в Беларуси: Тихановская назвала себя победителем и требует передачи власти
12:23
Танці з зірками 2020 - Ольга Фреймут идет на шоу Видео
12:20
Выборы в Беларуси 2020: наблюдатели СНГ "вынесли вердикт" Видео
12:14
Коронавирус в Украине: к ослаблению карантина не готовы 9 областей
12:05
Секс и травмы: топ-10 самых распространенных повреждений
12:04
В Беларуси начались забастовки после выборов президента Видео
12:04
Три главных вывода из протестов в Беларуси мнение
11:57
Адвокат Ефремова договорился со стороной пострадавших по суду
11:45
В Запорожье расстрелян молодой мужчина: СМИ раскрыли подробности Видео
11:39
У Тихановской не признали результаты выборов в Беларуси Видео
11:29
После кровавых протестов в Беларуси в Польше сделали резкое заявление Видео
11:24
Коронавирус в Украине и мире 10 августа: за сутки заразились 208 тысяч людей
11:22
Простых украинцев после открытия рынка газа ждут тарифы как для промышленности - эксперты
11:09
Выборы в Беларуси: стала известна позиция Путина Видео
11:04
Коронавирус в Киеве сбавил обороты: число новых зараженных за сутки снизилось
11:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 августа: крах надежд и повышение статуса Видео
10:52
Белла Хадид без лифчка поиграла с грудью в пикантной фотосессии
10:47
Массовые беспорядки в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление Видео
10:36
Столкновения в Минске: правозащитники рассказали о гибели человека Видео
10:35
"Признал сфальсифицированные на крови выборы": Олег Ляшко поздравил Лукашенко с победой Видео
10:31
Лукашенко получил первое поздравление с победой на выборах от международного лидера Видео
10:30
Злоупотребления монополистов из Нафтогаза грозят всей реформе газовой отрасли - эксперты
10:27
Юрий Бардаш женился на киевской модели
10:25
Сумеет ли Трамп на выборах сожрать "священную корову" американцев мнение
10:03
"Пыз*ець": Лукашенко разделил Слугу народа Видео
10:00
Ромашка и шалфей: 6 ингредиентов для здоровья мозга Видео
09:56
Зеленский отреагировал на "Майдан" в Беларуси: дал Минску несколько советов Видео
09:41
Опасаются задержаний: штаб Тихановской в Минске забаррикадировался Видео
09:28
Лукашенко отдали победу на выборах президента: предварительные итоги голосования Видео
09:05
Коронавирус в Украине не сдает позиции: снова обнаружены больше тысячи новых больных Видео
09:00
Как прожить дольше: смузи, продлевающий жизнь и молодость Видео
08:53
Из-за вспышки COVID-19 Черновицкая область может попасть в "красную зону"
08:50
Кровавые протесты в Беларуси: участникам акций грозят 15 лет тюрьмы Видео
08:45
Астролог назвал опасную дату, когда Путин может напасть на Украину
08:27
Стрельба по людям и светошумовые гранаты: что известно о задержанных в Беларуси Видео
08:22
Лукашенко взял курс на деградацию мнение
08:08
Симптомы рака: 5 сигналов вашей кожи Видео
08:00
Побеждает Лукашенко: ЦИК Беларуси озвучил предварительные итоги выборов президента Видео
07:33
Протесты в Беларуси: стало известно о первом погибшем Видео
07:15
"Идеальная": Jerry Heil в бикини показала аппетитную фигуру в бассейне Фото
06:55
Чем бы не закончились протесты в Беларуси, от них выиграет Россия мнение
06:29
Осенне-зимняя радуга: самые модные цвета одежды на грядущий сезон - фото Фото
06:07
Когда Медовый Спас 2020 – традиции, состав букета и запреты
05:33
Мир после пандемии: психотерапевт анонсировал серьезные перемены
04:51
Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз на неделю
04:19
Как заставить волосы расти быстрее: главные фокусы
03:41
В России женщина пришла в гости с трупом ребенка в пакете Видео
03:08
Третий день с Джодом Лоу - что это за сериал Видео
02:36
Как быстро похудеть на 10 кг по схеме Юлии Панковой
02:05
"Пуська украшена стразами": Волочкова сверкнула "заполированную пилотку"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять