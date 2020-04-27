Работа в Киеве: число вакансий снизилось на 34% – на кого есть спрос

Работа в Киеве - спрос уменьшается - какие профессии востребованы / REUTERS

Работа в Киеве для мужчин и женщин найдется, несмотря на карантин. Вот только ищут сейчас в основном простых работяг и людей без определенной квалификации.

Карантин в Киеве повлиял и на рынок труда: по состоянию на середину апреля этого года, число вакансий снизилось на 34% – по сравнению с прошлым годом.

В столичной службе занятости количество вакансий на сегодня превышает 8 тыс. При этом количество претендентов на одно место возросло вдвое, рассказал директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

Читайте такжеСмягчение карантина в Украине: кто первым запустится в работуВо время карантина самыми востребованными оказались рабочие профессии и должности, которые не требуют определенной квалификации.

Так, самая большая конкуренция среди руководителей, законодателей, менеджеров – 18 человек на место.

С другой стороны, самая маленькая конкуренция среди представителей простейших специальностей, квалифицированных рабочих с инструментом и лиц без профессии.

Коммунальные предприятия Киева ищут таких специалистов:

мастера технического участка;

уборщики территорий и помещений;

трактористы;

слесари-ремонтники;

дворники;

дорожные рабочие;

озеленители;

грузчики.

В сфере общественного питания и торговли требуются:

кассиры торгового зала;

приемщики товара;

кухонные рабочие;

кладовщики;

экспедиторы;

повара;

продавцы.

В промышленной и строительной отраслях нужны:

электросварщики;

электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

плотники;

гальваники и наладчики станков;

маляры;

шлифовщики;

токари.

Учреждения здравоохранения ищут медсестер, а транспортная сфера нуждается в водителях.

Напомним, потерявшие из-за карантина работу получат пособие: назван размер. Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности и на месяц после завершения карантина.