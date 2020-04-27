Работа в Киеве: число вакансий снизилось на 34% – на кого есть спрос

Законодатели, руководители и менеджеры оказались наименее востребованными во время карантина в Киеве.
Работа в Киеве для мужчин и женщин найдется, несмотря на карантин. Вот только ищут сейчас в основном простых работяг и людей без определенной квалификации.
Карантин в Киеве повлиял и на рынок труда: по состоянию на середину апреля этого года, число вакансий снизилось на 34% – по сравнению с прошлым годом.
В столичной службе занятости количество вакансий на сегодня превышает 8 тыс. При этом количество претендентов на одно место возросло вдвое, рассказал директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.
Читайте такжеСмягчение карантина в Украине: кто первым запустится в работуВо время карантина самыми востребованными оказались рабочие профессии и должности, которые не требуют определенной квалификации.
Так, самая большая конкуренция среди руководителей, законодателей, менеджеров – 18 человек на место.
С другой стороны, самая маленькая конкуренция среди представителей простейших специальностей, квалифицированных рабочих с инструментом и лиц без профессии.
Коммунальные предприятия Киева ищут таких специалистов:
- мастера технического участка;
- уборщики территорий и помещений;
- трактористы;
- слесари-ремонтники;
- дворники;
- дорожные рабочие;
- озеленители;
- грузчики.
В сфере общественного питания и торговли требуются:
- кассиры торгового зала;
- приемщики товара;
- кухонные рабочие;
- кладовщики;
- экспедиторы;
- повара;
- продавцы.
В промышленной и строительной отраслях нужны:
- электросварщики;
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- плотники;
- гальваники и наладчики станков;
- маляры;
- шлифовщики;
- токари.
Учреждения здравоохранения ищут медсестер, а транспортная сфера нуждается в водителях.
Напомним, потерявшие из-за карантина работу получат пособие: назван размер. Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности и на месяц после завершения карантина.