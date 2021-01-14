Разрыв сотрудничества Украины с МВФ: в Кабмине объяснили ситуацию

Украина продолжает рассчитывать на кредиты от Международного валютного фонда.
Если Международный валютный фонд откажется от программы кредитного сотрудничества с Украиной, государство вынуждено будет пересмотреть бюджет на 2021 год. Киев не исключает такого развития событий, однако рассчитывает на продолжение работы с финансовым донором.
Как заявил глава Минфина Сергей Марченко в эфире Радио НВ, в процессе подготовки проекта государственного бюджета учитывалось продолжение программы с МВФ. При условии разрыва сотрудничества Украине придется пересмотреть свои финансовые планы.
"Без такого сотрудничества станет вопрос пересмотра бюджета", - отметил министр.
Однако он добавил, что нельзя исключать такой вероятности развития событий. Приоритетом министерства финансов остается сотрудничество с Фондом, но необходимо быть готовыми к различным сценариям.Читайте такжеВ МВФ разозлились из-за снижения тарифов для украинцев
"Мы будем предлагать, конечно, ключевой сценарий - сотрудничество с МВФ. Но мы готовы к любым ситуациям", - уточнил Марченко.
Также министр сказал, что в 2021 году Украина должна выплатить 468 миллиардов гривен долгов. Обслуживание долга обойдется в 159 миллиардов гривен.
"На сегодня у нас достаточно (средств, - ред.) на Едином казначейском счету, чтобы расплатиться с долгами. Но нам для этого необходимо сотрудничество с МВФ", - подчеркнул Сергей Марченко.
Украина – МВФ новости
- МВФ 9 июня 2020 года принял решение об утверждении для Украины новой 18-месячной программы stand-by, в рамках которой Киев должен получить 5 миллиардов долларов. В июне Украина получила первые 2,1$ млрд. долларов от Фонда.
- До конца 2020 года Киев должен был получить еще 3,5 миллиарда долларов, однако процесс выделения Украине кредитных средств был приостановлен. МВФ требует продолжения проведения пенсионной, образовательной, медицинской и антикоррупционной реформы.
- 11 января 2021 года миссия МВФ возобновила работу в Украине по вопросам первого пересмотра программы кредитования. Украинские власти отчитываются по реформам, которые требуются для получения новых траншей.
- Снижение тарифов на газ для населения может отразиться на работе Украины с МВФ, однако как полагает советник президента Украины Олег Устенко, этот вопрос можно урегулировать, объяснив представителям Фонда ситуацию с тарифами.