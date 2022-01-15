Резкий взлет доллара: появился неожиданный прогноз с новым курсом

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Гривна продолжает терять свои позиции под давлением растущего спроса на валюту со стороны инвесторов и нерезидентов, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он не исключил, что в ближайшее время доллар попробует на прочность отметку 28 гривен.

"На следующей неделе тренд на ослабление сохранится, и после проторговки уровня 28 курс может двинуться в зону 28,2-28,3 грн за доллар", - отметил он.

Многое будет зависеть от сдерживания тенденции НБУ и активности нерезидентов с энергетиками, считает эксперт.

Среди факторов, которые ослабляли гривну, Шевчишин обратил внимание на действия нерезидентов, которые последние два дня активно закрывали свои позиции в Украине в бумагах, выводили дивиденды и прибыль.

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С начала года портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов снизился на 4 млрд грн, валютных ОВГЗ на более 220 млн долларов.

Кроме того, накануне доходность по сентябрьским гривневым ОВГЗ и евробондам сравнялась на уровне 12%.

"Это свидетельствует о распродаже краткосрочных еврооблигаций Украины. Помимо общего тренда на отток капитала из-за ожидаемого усиления кредитно-денежной политики ФРС США, Украина страдает также от рисков военной агрессии РФ, после жестких переговоров НАТО и РФ", - отметил эксперт.

Также он обращает внимание, что к общему движению по оттоку капитала присоединились локальные инвесторы, предпочитающие пересидеть военные и политические риски в "тихой гавани".

Спрос на доллар также формируют энергетики, наверстывая покупки конца прошлого года. В первую очередь, газа и угля, по запасам которых ситуация остается сложной.

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