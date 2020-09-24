Рост тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил, к чему готовиться украинцам

Валентин Землянский рассказал, когда ждать повышения цен на электроэнергию для населения.
Решение о повышении тарифов на электроэнергию в Украине с 1 октября, несмотря на соответствующее предложение Минэкоэнерго, будет принимать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Об этом директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский заявил в комментарии Главреду.
Он напомнил о том, что в Украине продолжает действовать постановление Кабмина Владимира Гройсмана о ПСО (Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии).
"Поэтому я сомневаюсь, что цены на электроэнергию для населения поднимутся с 1 октября. Я бы ожидал этого после Нового года – постановление потеряет силу и тогда, по крайней мере, появятся правовые основания. Хотя у нас ничего не мешает отменить действующее постановление, но думаю, что до выборов 25 октября трогать тарифы никто не станет", - подчеркнул эксперт.
Он также обратил внимание на то, что на данный момент речь идет о повышении тарифов для промышленности.
Читайте такжеУкраинцев ждут два тяжелейших удара уже в октябре
"Однако и это может косвенно отразиться на нас, потому что увеличение тарифов будет заложено в цены на товары", - добавил Землянский.
- Ранее компания Укрэнерго предложила повысить тариф на передачу электроэнергии почти в 2,7 раза – до 640,48 грн за МВт-ч с 240,23 грн за МВт-ч.
- В компании отмечают, что вследствие продолжения действия нынешнего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, у компании возникает дефицит средств для выполнения своих обязанностей.
- С 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании Укрэнерго будет увеличен на 54,6%.