Рост тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил, к чему готовиться украинцам

Валентин Землянский не исключил повышения тарифов на электроэнергию для населения / for-ua.com

Решение о повышении тарифов на электроэнергию в Украине с 1 октября, несмотря на соответствующее предложение Минэкоэнерго, будет принимать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский заявил в комментарии Главреду.

Он напомнил о том, что в Украине продолжает действовать постановление Кабмина Владимира Гройсмана о ПСО (Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии).

"Поэтому я сомневаюсь, что цены на электроэнергию для населения поднимутся с 1 октября. Я бы ожидал этого после Нового года – постановление потеряет силу и тогда, по крайней мере, появятся правовые основания. Хотя у нас ничего не мешает отменить действующее постановление, но думаю, что до выборов 25 октября трогать тарифы никто не станет", - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на то, что на данный момент речь идет о повышении тарифов для промышленности.

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"Однако и это может косвенно отразиться на нас, потому что увеличение тарифов будет заложено в цены на товары", - добавил Землянский.