С октября пенсионеры получат дополнительные деньги: Шмыгаль пояснил, кто и сколько

С октября пенсионеры получат дополнительные деньги / УНИАН

С октября нынешнего года все граждане Украины старше 75 лет будут получать дополнительные пенсионные выплаты из бюджета – в размере 400 гривен. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в пятницу, 16 июля, выступая в Верховной Раде.

По словам Шмыгаля, в марте этого года провели индексацию для большинства украинских пенсионеров. Рост пенсий на 11% коснулся почти около восьми миллионов человек.

Руководитель Кабинета министров напомнил, что в минувшем году правительство впервые ввело программу доплат пенсионерам старше 80 лет. Теперь они ежемесячно дополнительно получают по 500 гривен.

"Глава правительства отметил, что 1 октября так же впервые будут введены дополнительные выплаты по 400 гривен для пенсионеров старше 75 лет. Премьер-министр напомнил, что на заседании Правительства 14 июля было принято решение о повышение пенсий для военных ", — говорится в сообщении.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что доплаты по 2 тысячи гривен будут начислены людям уже за июль. В целом такие доплаты коснутся около четырехсот тысяч украинцев.

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Напомним, ранее руководство Министерства социальной политики разработало дорожную карту увеличения прожиточного минимума для украинцев.

В 2022 году Минсоцполитики желает поднять уровень прожиточного минимума на 14%, в 2023 году – на 15%, а в 2024 – на 25%.