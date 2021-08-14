Шахтеры получат свои зарплаты: Минэнерго направило 653 млн на погашение долгов

653 029 тыс. грн будут перечислены на предприятия отрасли в понедельник, 16 августа
Правительство услышало горняков и пошло им навстречу. Министерство энергетики направило через Министерство финансов 653 млн гривен для выплаты заработной платы шахтерам, которые с марта текущего года не получали ни копейки.
Об этом говорится на сайте Минэнерго.
Отмечается, что Минэнерго получило все согласования в правительстве и бюджетном комитете парламента. Поэтому 16 августа Министерство финансов направит средства для выплат заработной платы в регионы.
В частности, 653 029 тыс. грн будут перечислены на предприятия отрасли в понедельник, 16 августа.
Что известно о зарплатах шахтеров:
13 августа украинские горняки заявили, что если к 18:00 15 августа сотрудники ГП "Львовуголь" не получат заработанные деньги, то приступят к перекрытию трасс и акций протеста в Киеве.
После этого в Кабмине завили, что деньги уже направлены.
"Мы хорошо знаем о проблемах шахтеров, ежедневно на связи и с профсоюзами, и с представителями местной власти, и с руководством шахт. Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги и что для этого делается", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.