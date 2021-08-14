Шахтеры получат свои зарплаты: Минэнерго направило 653 млн на погашение долгов

Шахтеры получат зарплату за пять месяцев / УНИАН

Правительство услышало горняков и пошло им навстречу. Министерство энергетики направило через Министерство финансов 653 млн гривен для выплаты заработной платы шахтерам, которые с марта текущего года не получали ни копейки.

Об этом говорится на сайте Минэнерго.

Отмечается, что Минэнерго получило все согласования в правительстве и бюджетном комитете парламента. Поэтому 16 августа Министерство финансов направит средства для выплат заработной платы в регионы.

В частности, 653 029 тыс. грн будут перечислены на предприятия отрасли в понедельник, 16 августа.

Что известно о зарплатах шахтеров:

13 августа украинские горняки заявили, что если к 18:00 15 августа сотрудники ГП "Львовуголь" не получат заработанные деньги, то приступят к перекрытию трасс и акций протеста в Киеве.

После этого в Кабмине завили, что деньги уже направлены.

"Мы хорошо знаем о проблемах шахтеров, ежедневно на связи и с профсоюзами, и с представителями местной власти, и с руководством шахт. Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги и что для этого делается", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.