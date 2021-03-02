УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Шмыгаль пояснил, когда украинцы получат фиксированные годовые цены на газ

2 марта 2021, 14:18

Население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа, заявил премьер-министр Украины.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль пояснил, когда украинцы получат фиксированные годовые цены на газ / УНИАН

Глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором квартале этого года поставщики должны представить годовые продукты. По его словам, население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа.

"Уже во втором квартале этого года поставщики газа должны представить годовые продукты. Сегодня обсудили механизмы их запуска с Минэнерго, НКРЭКУ и "Нафтогазом". Люди должны иметь возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене и прогнозировать свои расходы", - сообщил глава правительства в своем Telegram.

Как отмечается на Правительственном портале, в совещании также приняли участие и.о. министра энергетики Юрий Витренко, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк и глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, что за счет конкуренции должно демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы", - сказал Шмыгаль.

По его словам, население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой продукт, который, по его словам, используют все развитые мировые державы, защитит население от резких колебаний цен.

"Во время совещания стороны обсудили возможные пути для запуска годового продукта уже во втором квартале. Глава правительства также дал поручение главе НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ", - добавили в правительстве.

Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:

новости Украины Денис Шмыгаль цена на газ для населения
Сейчас вы просматриваете новость «Шмыгаль пояснил, когда украинцы получат фиксированные годовые цены на газ». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреляВ Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреля Повышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в мартеПовышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в марте У Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФУ Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ У Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФУ Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФ Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост ценРекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен
Следующий материал

Последние новости

14:21
Гороскоп на 3 марта для всех: звездное покровительство и подарок
14:18
Шмыгаль пояснил, когда украинцы получат фиксированные годовые цены на газ Видео
13:58
Лукашенко резко высказался о поглощении Беларуси Россией Видео
13:39
Новые американские санкции жахнут по 10 чиновникам из РФ - Bloomberg Видео
13:12
Аваков оценил вероятность военной операции России против Украины Видео
Реклама
13:04
Коронавирусные больницы в шести областях Украины забиты до отказа Видео
12:55
В Украину не пустили звезду сериала Ольга Видео
12:55
Зеленский получил прививку от COVID-19 Видео
12:50
Солнце и тепло не задержатся: когда в Украину вернется похолодание Видео
12:42
Каре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодит Фото
12:27
Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством Видео
12:20
В России раскрыли планы по ситуации с исключением из Совета Европы Видео
12:18
В Виннице из-за вспышки коронавируса школы перевели на "дистанционку" Видео
12:17
СМИ узнали, где и когда вакцинируют от COVID-19 Зеленского Видео
12:09
Суд дал добро на задержание Шария Видео
12:06
Ученые бьют тревогу: коронавирус в Украине стал чаще убивать Видео
12:06
В Раде заработала сенсорная кнопка, запрещающая депутатам кнопкодавить Видео
12:00
Зеленский ведет опасную финансовую политику - Foreign Policy Видео
11:46
Этот вид спорта лучше всего справляется с высоким давлением Видео
11:29
Волонтер объяснил, почему нельзя называть вакцину CoviShield "г*вном" Видео
Реклама
11:28
Порошенко вовремя не задекларировал покупку Прямого Видео
11:11
Степанов рассказал о самочувствии после прививки вакциной Covishield Видео
11:09
Увеличивает шанс прожить более 85 лет: какое качество развивать в себе Видео
10:40
Беларусь потребует у Литвы экстрадиции Тихановской Видео
10:40
Аннексия Крыма вскрыла всю бездарность Путина мнение
10:31
Глава Суспильного Аласания объяснил низкие рейтинги телеканала Видео
10:29
В ВОЗ дали грустный прогноз насчет скорой победы над COVID-19 Видео
10:18
Повышают ли яйца холестерин: эксперты дали ответ Видео
09:56
Опоясывающий лишай: откуда он берется и кто в зоне риска Видео
09:45
Карантин снизил спрос на украинских заробитчан в Европе – эксперт
09:43
В Днепре пациент с COVID-19 перерезал себе горло
09:17
Лунный календарь стрижки волос на март 2021: счастливые дни Видео
08:58
В Берлине решились на диалог с США из-за санкций против Северного потока-2 Видео
08:44
"Лучше кормить своих, чем российских": Аваков рассказал, что нужно делать с олигархами Видео
08:40
Зеленскому нужно убить в себе дракона Порошенко мнение
08:16
Можно ли подхватить COVID-19 через вакцину - ответ инфекциониста Видео
07:42
Весна придет нескоро: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине на начало марта Видео
07:40
Почему березовый сок зовется живой водой и как его пить, чтоб похудеть Видео
07:15
"Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье
07:01
Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине Видео
Реклама
06:53
Две проблемы Зеленского мнение
06:36
Степанов объяснил, сорван ли план по вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
06:30
В моду вернулись женские солнцезащитные очки кошачий глаз из 60-х Фото
06:01
В Украине планируют узаконить фрилансеров: что известно
05:27
Врач назвала самые вредные для тела утренние привычки Видео
05:03
В Нацсовете рассказали о новом ударе по "каналам Медведчука" Видео
03:52
Чем лучше всего закусывать крепкий алкоголь - совет диетолога Видео
03:19
Эксперт объяснил, почему вакцина AstraZeneca проигрывает Moderna и Pfizer Видео
02:47
Автогаз в Украине резко подорожал Видео
02:14
"Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять