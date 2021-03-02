Денис Шмыгаль пояснил, когда украинцы получат фиксированные годовые цены на газ / УНИАН

Глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором квартале этого года поставщики должны представить годовые продукты. По его словам, население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа.

"Уже во втором квартале этого года поставщики газа должны представить годовые продукты. Сегодня обсудили механизмы их запуска с Минэнерго, НКРЭКУ и "Нафтогазом". Люди должны иметь возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене и прогнозировать свои расходы", - сообщил глава правительства в своем Telegram.

Как отмечается на Правительственном портале, в совещании также приняли участие и.о. министра энергетики Юрий Витренко, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк и глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, что за счет конкуренции должно демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы", - сказал Шмыгаль.

По его словам, население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой продукт, который, по его словам, используют все развитые мировые державы, защитит население от резких колебаний цен.

"Во время совещания стороны обсудили возможные пути для запуска годового продукта уже во втором квартале. Глава правительства также дал поручение главе НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ", - добавили в правительстве.

Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее: