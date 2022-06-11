"Шок для экономики": в НБУ оценили катастрофический сценарий с 50 грн/$

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Первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова прокомментировала вопрос о том, стоит ли украинцам ждать резкого скачка гривны до курса 50 грн/$.

"Мы никогда не прогнозируем курс. Он определяется спросом и предложением. Безналичный курс мы зафиксировали, потому что спрос и предложение – не сбалансированы. Сегодня предложения валюты гораздо меньше, чем спроса. Если бы Национальный банк не зафиксировал курс, это был бы шок для экономики", - подчеркнула она в комментарии Каналу 24.

"Если говорить о наличном рынке, то принцип формирования курса точно такой же – спрос и предложение. Люди сегодня ощущают давление со стороны цен и инфляции и действительно пытаются защитить себя, не имея других инструментов. Чем больше спрос, тем больше могут быть колебания курсов. К сожалению, это спекулятивный рынок. Давайте говорить откровенно – он на спрос реагирует поднятием курса", - говорит первый зампред НБУ.

"Переход или перенаправление наших граждан в сторону сбережений с повышением нашей ставки должен сбалансировать этот рынок", - добавила Рожкова.

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