Сколько будет стоить доллар в 2021 году: в Минэкономики дали прогноз

Игорь Петрашко дал прогноз курса доллара/ Фото: dsnews.ua

Курс доллара в Украине до конца 2020 года поднимется до приблизительно 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году.

Об этом в программе Право на владу на канале 1+1 заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию - 27,8 гривни, кажется, на этот год и на следующий год также, по памяти, цифры такие же", - сказал он.

Тем временем Национальный банк Украины поднял на 5 копеек официальный курс доллара к гривне. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, по состоянию на пятницу, 4 сентября, курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 27,6908 гривни за 1 доллар (+0,048 грн). При этом курс доллара на 3 сентября составляет 27,6428 гривни за 1 доллар.

Курс доллара НБУ на 4 сентября 2020 / bank.gov.ua

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Как сообщал Главред, ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года. В документе указано, что обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривни за доллар, на конец года - 28,8 гривни.