Сколько украинцы будут платить за свет после отмены льгот на электроэнергию

Украинцам уже скоро могут повысить цену на электроэнергию / joinfo.ua

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в отраслях энергетики и коммунальных услугах (НКРЭКУ) предложила парламенту рассмотреть повышение тарифов на электроэнергию для населения путем отмены так называемого льготного тарифа для населения на первые 100 кВт-час.

Напомним, что сейчас, если потребитель расходует менее 100 киловатт электричества в месяц, он оплачивает их по сниженному тарифу в 90 копеек за киловатт, а все, что свыше этого количества уже оплачивается по 1,68 гривны за каждый дополнительный киловатт. Однако в НКРЭКУ предложили уравнять эти тарифы с ценой одного киловатта для промышленности и оставить их на уровне 1,68 гривны.

Эксперты, опрошенные Главредом, отмечают, что если правительство и парламент согласятся с предложением НКРЭКУ, то цена электроэнергии подскочит почти вдвое, а это, в свою очередь, увеличит количество населения, которые будут вынуждены обращаться за субсидиями, так как будут не в состоянии ее по таким тарифам оплачивать.

Электричество подорожает почти вдвое

Отметим, что причиной такого предложения НКРЭКУ стал "внезапный" кризис в энергетике, который возник на фоне сокращения потребления электроэнергии из-за пандемии коронавируса.

В связи с этим ранее Кабмин решил перевести на сниженную мощность 7 энергоблоков ряда атомных электростанций, которые фактически производят наиболее дешевую электроэнергию и покрывают более половины потребности Украины в электроэнергии. При этом, в качестве ее альтернативы, Кабмин предложил усилить присутствие на рынке так называемой зеленой энергетики из возобновляемых источников, которая в разы дороже атомной.

Как следствие, цена электроэнергии для промышленности, по данным заместителя главы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского, уже выросла вдвое.

Читайте такжеВ Украине хотят отменить льготы для населения по электроэнергииТочного срока, когда может произойти повышение цены для населения, в НКРЭКУ пока не называют и оправдываются тем, что пока повышать тарифы не собираются. Вместе с тем, в регуляторе уточняют, что в связи с введением в действие с 1 июля 2019 года новой модели рынка электроэнергии, тарифы для населения регулируются именно с помощью спецобязательств - определенных условий продажи электроэнергии, необходимой для нужд населения, по максимально допустимой цене, описанных в 483 постановлении КМУ, срок действия которого истекает 31 декабря 2020 года.

Согласно ему, поставщик электроэнергии населению обязуется поставлять ему электроэнергию по цене ниже рыночной и покрывать разницу в стоимости за счет промышленности.

Энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что вопросы возобновляемых источников энергии и тарифов нельзя смешивать.

"Есть четко определенный механизм, к которому зеленая энергетика не имеет отношения. Но есть проблема низких тарифов для населения, которые действительно необходимо повышать, так как речь идет о перекрестном субсидировании, то есть разницу из-за сниженного тарифа платит промышленность. То есть надо привести эти тарифы к экономически обоснованному уровню, который даст возможность государству не дотировать этот сектор", - считает эксперт.

Тем не менее, как уточняет директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, вполне вероятно, что уже с нового года повышение может коснуться и цены на электроэнергию для населения.

"Два решения, которые НКРЭКУ считает ключевыми - это снижение тарифов для альтернативщиков и увеличение тарифа стоимость электроэнергии для населения. По их расчетам, если убрать эти льготные 100 кВт, они дадут прирост в 8 млрд гривен при дисбалансе в 15 миллиардов. Соответственно, придется где-то искать остальное и потому пока сказать сложно, как ситуация будет развиваться дальше. Но, с высокой долей вероятности, эти поиски приведут к тому, что цены на электроэнергию для населения пойдут вверх. И, если говорить о том, как может измениться цена, то верхняя планка может достигнуть 2-2,5 гривен за киловатт в час", - объясняет Землянский.

"Если сохранится разделение на категории, то есть от 100 кВт\ч и выше, то вместо 1,68 по планам стоимость должна была быть в пределах 2,5 гривен. Если же эти категории отменят, то тогда она бы составляла более 2-2,2 гривен", - соглашается с прогнозом Юрий Корольчук.

Украинцы бросятся за субсидиями

По словам Землянского, объемами до 100 кВт в основном пользовались малоимущие и пенсионеры, но среднестатистическая семья потребляет в квартире не менее 200 кВт в месяц и в эти 100 кВт мало кто укладывался. Тем не менее, если произойдет повышение, в платежках его ощутят все.

"Есть несколько составляющих этой проблемы. Первая и основная - социальная, то есть отсутствие роста доходов граждан. Фактически, сейчас повторяется ситуация 2014 года, когда Яценюк запускал рынок газа. Тогда в реальности тарифы кратно выросли в 5-6 раз как минимум, но доходы граждан падали. Сейчас, на фоне экономического кризиса, у нас та же картина - с одной стороны, мы запускаем рынок, с другой обнуляем доходы граждан, что приведет к социальному взрыву", - отметил Землянский.

Читайте такжеПродление карантина: в Кабмине рассказали, что будет с субсидиями на услуги ЖКХТеперь же, отмечают эксперты, вопрос в действиях властей. Так как рынок электроэнергии, в отличие от рынка газа, более сложный с точки зрения производства и поэтому логичнее сейчас было бы продлить спецобязательства и не поднимать тарифы. В противном случае, если отменить льготы, может встать вопрос об увеличении субсидирования. И так как в этом году их и так урезали на 8 миллиардов гривен, придется пересматривать бюджет и снова увеличивать количество субсидий на оплату электроэнергии, иначе это будет грозить ростом коммунальных долгов у населения.