Средняя зарплата в Украине вырастет: Шмыгаль назвал сроки и цифры

Средняя зарплата в 15 тысяч гривен должна удержать большую часть украинцев от выезда на заработки за границу.
Кабинет министров Украины рассчитывает увеличить среднюю зарплату в Украине до 15 тысяч гривен до 2022 года. И это оптимистический сценарий.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Украина 24.
"Мы просчитываем поэтапный рост средней заработной платы. То есть, если сейчас она в районе 11 тыс. грн, в следующем году это может быть 13 тыс. грн, и, соответственно, в 2022 году - до 15 тыс. грн. Это довольно оптимистичный сценарий", - сказал премьер.
При этом он уточнил, что многое зависит от бизнес-среды, от того, в каких условиях будет находиться экономика.
"Но при макропрогнозе, который сделало Министерство экономики, при тех показателях роста ВВП, при оптимистичных ожиданиях бизнеса - вполне достижимые показатели", - добавил глава Кабмина.
Шмыгаль также отметил, что средняя зарплата в 15 тысяч гривен должна удержать большую часть украинцев от выезда на заработки за границу.
"Если семья из двух работающих людей будет в среднем иметь две средние зарплаты, это довольно хороший показатель. И можно будет зарабатывать в Украине, а не в Европе", - считает премьер-министр.
Повышение "минималки" в Украине
- 25 августа Верховная Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты на 277 гривен. Теперь минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен.
- 29 августа президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2020 год №822-IX.
- 3 сентября в Нацбанке рассказали, рванут ли вверх цены после повышения "минималки". В частности, заместитель руководителя НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что значительное повышение минимальной зарплаты в Украине автоматически повлечет за собой рост цен.