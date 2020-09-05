УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Средняя зарплата в Украине вырастет: Шмыгаль назвал сроки и цифры

5 сентября 2020, 09:30

Средняя зарплата в 15 тысяч гривен должна удержать большую часть украинцев от выезда на заработки за границу.

Шмыгаль
Шмыгаль рассказал, как будет повышаться зарплата в Украине / УНИАН

Кабинет министров Украины рассчитывает увеличить среднюю зарплату в Украине до 15 тысяч гривен до 2022 года. И это оптимистический сценарий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Украина 24.

"Мы просчитываем поэтапный рост средней заработной платы. То есть, если сейчас она в районе 11 тыс. грн, в следующем году это может быть 13 тыс. грн, и, соответственно, в 2022 году - до 15 тыс. грн. Это довольно оптимистичный сценарий", - сказал премьер.

При этом он уточнил, что многое зависит от бизнес-среды, от того, в каких условиях будет находиться экономика.

"Но при макропрогнозе, который сделало Министерство экономики, при тех показателях роста ВВП, при оптимистичных ожиданиях бизнеса - вполне достижимые показатели", - добавил глава Кабмина.

Шмыгаль также отметил, что средняя зарплата в 15 тысяч гривен должна удержать большую часть украинцев от выезда на заработки за границу.

"Если семья из двух работающих людей будет в среднем иметь две средние зарплаты, это довольно хороший показатель. И можно будет зарабатывать в Украине, а не в Европе", - считает премьер-министр.

Повышение "минималки" в Украине

  • 25 августа Верховная Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты на 277 гривен. Теперь минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен.
  • 29 августа президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2020 год №822-IX.
  • 3 сентября в Нацбанке рассказали, рванут ли вверх цены после повышения "минималки". В частности, заместитель руководителя НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что значительное повышение минимальной зарплаты в Украине автоматически повлечет за собой рост цен.

Денис Шмыгаль зарплата минималка новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Средняя зарплата в Украине вырастет: Шмыгаль назвал сроки и цифры». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:46
Коронавирус в Украине вырвался вперед - за сутки опять рекордное число больных
10:16
Covid-19 с новой силой атакует Европу: какие страны попали "под удар" Видео
10:13
Путло-фюрер готовится принять Беларусь в рейх-эксплуатацию мнение
10:12
Коронавирус в Киеве за сутки нашли еще у более 300 человек Видео
09:41
Коронавирус мутирует каждые две недели - вирусолог Видео
09:30
Средняя зарплата в Украине вырастет: Шмыгаль назвал сроки и цифры Видео
08:53
Шмыгаль рассказал, какой будет цена на газ в октябре
08:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 сентября: кому грозит "наказание" за беспечность Видео
08:34
Для Германии Навальный оказался важней Крыма и Донбасса мнение
08:34
Коронавирус в Украине: инфекционист предупредил о всплеске эпидемии
08:09
Кравчук оценил позицию Украины по ситуации в протестующей Беларуси Видео
07:21
Трамп впервые высказался об отравлении Навального Новичком Видео
06:55
Почему Украине уже все равно, достроят ли Северный поток-2 мнение
06:30
Всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине: врач назвал неожиданную причину Видео
06:02
"Путин перешел рубеж": эксперт рассказал, как ЕС ответит на отравление Навального Видео
05:28
Медики отыскали новую причину распространенного среди мужчин рака
05:05
Когда делать покупки: астролог назвал даты Видео
04:26
"Путин приносит в жертву своих граждан": врач рассказал, что не так с российской вакциной от СOVID-19 Видео
03:50
В Минобразования предложили страховать учителей и школьников от коронавируса Видео
03:09
Почему не уходит вес: 7 причин Видео
02:12
Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники
01:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 сентября: "удар" по желудку и новые горизонты Видео
00:51
Расплата за разврат: в США судья брала взятки сексом и попалась
00:19
Врач назвал обязательные для госпитализации симптомы COVID-19 Видео
04 сентября, пятница
23:58
Эксперт пояснил, как "визитки Яроша" в Минске повлияют на отношения с Беларусью Видео
23:45
Стало известно, когда школы могут перевести на онлайн-обучение Видео
23:39
"Нужно вызывать врача": пранкер Вован оценил записи Лукашенко по Навальному
23:12
Россия расширила персональные санкции против украинцев
22:57
Кулеба протянул руку помощи Беларуси и указал на проблемы
22:29
Тошнота и рвота: в Ровенской области массово отравились школьники
22:22
В России ввели санкции против Порошенко
22:12
В Беларуси обнародовали записи переговоров по Навальному
22:10
Новый антирекорд коронавируса в Украине: за сутки заразились 2723 человека Видео
21:44
"Смерть близко": астролог сказал, какой год Путин точно не переживет
21:39
Шмыгаль припугнул последствиями отказа от прививки от гриппа Видео
21:32
Коронавирус и школа: инфекционист сказал, как защитить детей Видео
21:31
Коллеги Зеленского-старшего поддержали пожизненную стипендию для отца президента
21:05
Коронавирус в Украине: Ляшко рассказал о "косяках" с тестами и манипуляциях на выборах Видео
20:41
Российский дипломат в ООН "обнаружил" в Беларуси националистов из Украины
20:29
Премьер рассказал, какой курс доллара заложен в госбюджет-2021
20:18
Шмыгаль пояснил, ждать ли украинцам жесткого карантина Видео
20:01
Нафтогаз пригрозил городам Украины проблемами с отоплением - в чем причина
20:01
В МИД рассказали, какие страны открыли границы для украинцев-туристов
19:34
Депутат от Слуги народа назвал коронавирус мировым заговором Видео
19:31
Шведский стол: выяснилось,чем кормят столичных школьников во время карантина Видео
18:59
Быть или не быть: украинцы высказались о необходимости жесткого карантина
18:55
У Лукашенко прямо обвинили Польшу и Украину в "подогреве" белорусских протестов
18:51
Названы цифры распространения Covid-19 по странам мира Видео
18:19
В Тернополе взбунтовались из-за карантина и выдвинули обвинение правительству Видео
17:51
10 "убийц отношений", которые нельзя игнорировать Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять