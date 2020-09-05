Средняя зарплата в Украине вырастет: Шмыгаль назвал сроки и цифры

Шмыгаль рассказал, как будет повышаться зарплата в Украине / УНИАН

Кабинет министров Украины рассчитывает увеличить среднюю зарплату в Украине до 15 тысяч гривен до 2022 года. И это оптимистический сценарий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Украина 24.

"Мы просчитываем поэтапный рост средней заработной платы. То есть, если сейчас она в районе 11 тыс. грн, в следующем году это может быть 13 тыс. грн, и, соответственно, в 2022 году - до 15 тыс. грн. Это довольно оптимистичный сценарий", - сказал премьер.

При этом он уточнил, что многое зависит от бизнес-среды, от того, в каких условиях будет находиться экономика.

"Но при макропрогнозе, который сделало Министерство экономики, при тех показателях роста ВВП, при оптимистичных ожиданиях бизнеса - вполне достижимые показатели", - добавил глава Кабмина.

Шмыгаль также отметил, что средняя зарплата в 15 тысяч гривен должна удержать большую часть украинцев от выезда на заработки за границу.

"Если семья из двух работающих людей будет в среднем иметь две средние зарплаты, это довольно хороший показатель. И можно будет зарабатывать в Украине, а не в Европе", - считает премьер-министр.

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