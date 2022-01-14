"Талоны на еду": украинцам назвали стоимость продуктовых чеков

В Украине могут ввести продуктовые чеки / УНИАН

В Украине власти объявили о возможности выдачи талонов на социально значимые продукты.

Об этом идет речь законопроекте о внесении изменений в з "О ценах и ценообразовании", размещенном на сайте парламента.

Опираясь на данные закона и средние цены в украинских магазинах издание Сегодня подсчитало, что за корзину с социально значимыми продуктами украинцу приходится отдавать примерно 559,36 грн.

Цены на социально значимые продукты:

крупа гречневая (стоимость одного килограмма крупы со средней ценовой политикой 53,99 грн);

сахар ( за один кг — 25,39 грн);

мука пшеничная высшего сорта ( за один кг — 19,39 грн);

макаронные изделия ( за 1 кг — 66,99 грн);

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (29,49 грн за 950 гр);

хлеб ржано-пшеничный (Бородинский 500 гр — 28,25 грн);

батон из пшеничной муки (15,49 грн за 500 гр);

яйца куриные (45,99 грн за 10 шт);

мясо птицы (куриное филе, например, 139 грн за килограмм);

вода минеральная негазированная (14,59 грн за 1 л);

масло сливочное 73% (за 200 гр — 61,80 грн);

масло подсолнечное ( 58,99 грн за литр).

Журналисты подсчитали, что в 2021 году государство бы потратило 16,7 млрд грн ((2,5 млн домохозяйств * 559,36 грн) * 12 месяцев) продуктовых субсидий.

"Это в случае, если бы выдавали, например, один талон в месяц одному домохозяйству. Но, как вы понимаете, вышеперечисленных продуктов с таким количеством в месяц целой семье точно не хватит. Сумму нужно увеличивать в пару раз", - добавили авторы материала.

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Напомним, ранее советник президента Олег Устенко сообщил, что показатель инфляции в 2022-м может достигнуть 10%. При этом Офис президента рассматривает сценарий роста потребительских цен на уровне до 7%, а также введения чеков на продукты.

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