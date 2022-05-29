У Зеленского предупредили: зимой РФ может устроить газовый шантаж Европы

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что страны Европы должны сохранять единство, потому что зимой может начаться газовый шантаж со стороны Российской Федерации.

"Нельзя исключать, что Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы. Учитывая то, что сейчас Кремль хочет обменять разблокирование украинских портов на снятие санкций, можно понимать конечную цель Москвы", - написал он в Telegram.

В то же время, по его убеждению, именно сейчас важно продемонстрировать силу и единство западного мира.

"Экономическая поддержка Украины, пошлины и эмбарго на российскую нефть, санкции против банковской системы РФ, вторичные санкции, а также именно то оружие, которое просит наше государство - это сильный, общий ответ. Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний. Иначе Кремль попытается расколоть ЕС и продолжит собственный шантаж", - добавил руководитель ОП.

Он отметил, что Украина понимает важность сильной Европы.

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Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что такие страны, как Германия, Австрия и Венгрия не готовы сразу отказаться от российских нефти и газа.

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