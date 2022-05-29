УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

У Зеленского предупредили: зимой РФ может устроить газовый шантаж Европы

29 мая 2022, 19:58

Глава ОП заявил о необходимости пошлин и эмбарго на российскую нефть, а также санкций против банковской системы РФ.

газ, труба, интерконнектор, Украина, Польша
/ Reuters

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что страны Европы должны сохранять единство, потому что зимой может начаться газовый шантаж со стороны Российской Федерации.

"Нельзя исключать, что Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы. Учитывая то, что сейчас Кремль хочет обменять разблокирование украинских портов на снятие санкций, можно понимать конечную цель Москвы", - написал он в Telegram.

В то же время, по его убеждению, именно сейчас важно продемонстрировать силу и единство западного мира.

"Экономическая поддержка Украины, пошлины и эмбарго на российскую нефть, санкции против банковской системы РФ, вторичные санкции, а также именно то оружие, которое просит наше государство - это сильный, общий ответ. Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний. Иначе Кремль попытается расколоть ЕС и продолжит собственный шантаж", - добавил руководитель ОП.

Он отметил, что Украина понимает важность сильной Европы.

Читайте такжеОбложить налогами и ввести квоты: Польша предложила ударить по нефти и газу РФ

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что такие страны, как Германия, Австрия и Венгрия не готовы сразу отказаться от российских нефти и газа.

Читайте еще:

газ Андрей Ермак
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:34

Гиркин паникует: ВСУ заберут Донбасс с Крымом и пойдут выбивать рашистов с Кубани

20:25

Санкции против России: послы ЕС не достигли согласия по шестому пакету

20:10

Приметы на 31 мая: что нельзя делать и как привлечь удачуВидео

19:58

У Зеленского предупредили: зимой РФ может устроить газовый шантаж ЕвропыВидео

19:53

Вятрович пояснил, почему Путин и россияне проигрывают войну в Украине

Реклама
19:52

Россия бросает на войну чеченских зэков прямо из колоний - СМИ

19:39

Минус один голос пропаганды: путинистку Елену Ваенгу "отменили" в Израиле

19:32

Как война в Украине встряхнет ЕС и сломает планы Путина в старой Европемнение

19:31

Рашисты устроили штурм на трех направлениях: выходят на окраины СеверодонецкаВидео

18:59

Топливный кризис: в Минэкономики объяснили дефицит бензина в УкраинеВидео

18:58

Возможен ли внезапный штурм Николаева: в ОВА дали четкий ответВидео

18:52

Украинские разведчики показали спасшую многих людей собаку-сапера Весту: впечатляющие фото

18:49

Число жертв среди гражданских в десятки превышает военные потери

18:39

Невзоров. Ядерная война будет, но вопрос в другомВидеоблоги

18:38

Путин приказал засекретить данные о Кабаевой: в РФ назвали причинуВидео

18:34

"Пусть смерть вас скорее встретит": Катя Осадчая жестко обратилась к предателям родиныВидео

18:07

"Заманить русских и разбомбить": Сеть умилил план "конфетной спецоперации" маленькой украинкиВидео

18:03

Битва за Донбасс: кто выигрывает в злой и долгой войне за Украинумнение

17:41

"Это шокирует": в Венгрии запаниковали из-за угрозы перекрытия нефтепровода ДружбаВидео

17:16

Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным: Кремль отказался от совместно разговора

Реклама
17:11

Женский гороскоп на неделю 30 мая-5 июня: Львам – знаки судьбы, Стрельцам – враги, Козерогам – большие перемены

17:01

"Ты почему чувствуешь себя защищено?!": Янович призвал не упрекать за мирную жизнь во время войны

16:59

Рашисты устроили обстрел Харькова после визита в город ЗеленскогоВидео

16:55

Приметы на 30 мая: что нельзя делать и как уберечь дом от бедыВидео

16:38

В ЕС могут согласовать "нефтяное эмбарго" для России, но с оговоркой – Радио Свобода

16:37

Наплевали на оккупацию: в Мелитополе патриоты устроили митинг за УкраинуВидео

16:11

УПЦ МП в ожидании прихода российских войск: что выдает Московский патриархатмнение

15:59

Бунт в "ЛДНР": мобилизованные устроили перестрелку с солдатами РФ и массово бегут с фронтаВидео

15:46

Железный Краб бьет на 40 километров: ВСУ вооружили мощными САУ натовского калибраВидео

15:44

Вокруг война, а он стает на колено и зовет замуж: трогательная история любви бойца и девушки-офицера

15:42

Съемочная группа ТСН попала под обстрел: бежали в укрытие во время прямого включенияВидео

15:21

В России началась истерика из-за предоставления Украине систем MLRS – ОПВидео

15:07

В России мать "настучала" в полицию на уклоняющегося от армии родного сына

15:07

На Запорожье спецназ СБУ "покрошил" оккупантов РФ вместе с бронетехникойВидео

14:35

Три козыря Путина: почему война в Украине может погрузить мир в хаосмнение

14:33

Военные РФ хотят уехать из Украины: в конце мая истекает срок на проведение "спецоперации"Видео

14:30

Пентагон отправил в Украину новую партию дальнобойных гаубиц М777: яркие фото

14:29

Контрудар ВСУ на Луганщине: рашистов выбили из Тошковки и отбросили с трассы Лисичанск-БахмутВидео

14:22

"Ваша толерантность пробила дно": Федишин обиделась на известного блогера за высмеивание ее сына

14:21

Шантажировал не давать оружие: какое соглашение предлагал Путин Западу за спиной у УкраиныВидео

Реклама
13:51

Очередь из 400 машин: рашисты несколько суток держат людей на блокпосту, не пускают в ЗапорожьеВидео

13:50

"Он болен": Огневич показала переписку с преследователем и попросила поклонников помочь

13:48

Лунный посевной календарь на июнь 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

13:47

Новолуние в мае 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду и привлечь в дом удачу

13:41

Путин "встрял меж двух миров" из-за войны в Украине – Washington Post

13:11

Украинские воины ликвидировали командира российских десантниковВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 30 мая 2022: Ракам – везение, Стрельцам – неприятные сюрпризы, Рыбам – удачные совпадения

12:54

Путин уже умер, а в Кремле используют его двойников — британские таблоиды

12:40

ВСУ ликвидировали российского полковника, который вел информвойну против Украины в Минобороны РФВидео

12:20

Пленный "азовец" Дутчак гордо отвечает на провокационные вопросы российских журналистов: видеоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять