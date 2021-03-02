Украина вводит санкции против бизнес-представителей из Австрии

Украина вводит санкции против Coop Himmelb(l)au за оперу в Крыму / УНИАН

Украина приступила к процессу введения санкций против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и его руководства.

Причиной послужило их участие в строительстве оперного театра в Крыму, который с 2014 года аннексирован Россией. Австрийских бизнесменов обвиняют в "сотрудничестве с российской оккупационной администрацией и пособничестве в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма".

Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, первый этап введения санкций касается внутригосударственных процедур уголовного преследования австрийского архитектурного бюро, сообщает Радио Свобода.

Скандал со строительством театра в Севастополе

Прокуратура автономной республики Крым в начале декабря открыла уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau из-за строительства оперного театра в оккупированном Россией городе Севастополь.

В МИД Украины уточнили, что руководителям бюро будет запрещен въезд на украинскую территорию, тогда как официальный Киев приложит усилия для того, чтобы в отношении Coop Himmelb (l) au были введены санкции.

МИД Австрии в декабре 2020 года заявило, что австрийская власть знает о деятельности этого архитектурного бюро. Тогда Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом начало проверку их действий.