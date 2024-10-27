Украинцам могут не выдать пенсию: кому не придут выплаты

Для некоторых украинцев достижение 65-летнего возраста не является основанием для выхода на пенсию и получения выплат.

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Украинцы без страхового стажа смогут получить лишь соцпомощь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Люди пенсионного возраста без хотя бы 15 лет стажа не будут получать пенсии

Социальная помощь для граждан "65+" не превышает 3028 гривен

Размер пенсионной выплаты в Украине зависит от многих факторов, но бывает и так, что украинцам, которым больше 65 лет, могут отказать в средствах. Об этом предупредили на сайте Пенсионного Фонда Украины.

Основная причина, по которой граждане Украины после 65 лет могут не получить пенсию - недостаточное количество лет страхового стажа. В таких случаях предусмотрена выплата разве что социальной помощи.

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В 2024 году есть определенные требования к страховому стажу, а именно:

31 год стажа, чтобы уйти на пенсию в 60 лет;

21 год стажа, чтобы получать пенсию с 63 лет;

15 лет стажа, чтобы оформить пенсионные выплаты в 65 лет.

Согласно этим нормам, если до 65 лет у человека нет 15 лет страхового стажа, рассчитывать на пенсию с надбавками он не может. А размер социальной выплаты для таких граждан составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев.

При этом помощь не может превышать 100% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, а это, по состоянию на сейчас, 3028 гривен.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Выплаты пенсионерам в Украине - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что в 2025 году с банковских счетов пенсионеров-переселенцев могут изъять неиспользованные пенсионные средства. Речь идет о счетах пенсионеров из числа ВПЛ, открытых в Ощадбанке, на которых в течение 12 месяцев не было движения средств.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по состоянию на 1 октября 2024 года составила 5 851,9 грн. По сравнению с прошлым годом средняя пенсионная выплата номинально выросла на 9,4%, но реально, с учетом инфляции, - на 0,7%.

Накануне стало известно, что в Украине может появиться программа социальной поддержки для малообеспеченных слоев населения. Она будет предусматривать и выплаты пенсионерам.

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