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СБУ накинулась на Гонтареву после скандального заявления о МВФ

В спецслужбе призвали не сеять панические настроения среди украинцев.

8 июля 2020, 23:27
гонтарева
СБУ прокомментироовала слова Гонтаревой о МВФ / УНИАН

Бывшая глава Нацбанка, которая переехала жить в Лондон, Валерия Гонтарева заявила о том, что МВФ может остановить кредитование Украины и потребовать досрочно погасить ранее взятые займы, что может нанести ущерб национальной безопасности в финансово-экономической сфере.

В СБУ отреагировали на это скандальное заявление, пишет пресс-служба ведомства в среду, 8 июля.

"Мы призываем всех экс-чиновников воздержаться от подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства", - отмечается в заявлении.

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Отметим, что 8 июля уехавшая в Лондон экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что МВФ может "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит "независимого" председателя Нацбанка.

Как писал Главред, Известный украинский коммерсант и бывший руководитель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский написал и подал заявление генпрокурору Ирине Венедиктовой, в котором просит внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшей главой правления Нацбанка Валерией Гонтаревой и ее заместителем Екатериной Рожковой ряда уголовных правонарушений.

Также напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий в среду, 1 июля, написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

МВФ кредит МВФ Валерия Гонтарева СБУ новости Украины
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