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В Евросоюзе назвали страну, экономику которой не смог сокрушить COVID-19

Экономические показатели всех стран Евросоюза ухудшатся по причине пандемии COVID-19.

8 июля 2020, 01:37
Польша
Экономика Польши оказалась самой устойчивой среди стран Евросоюза / Фото: Zaxid.net

Экономики государств Европейского Союза в ближайшем будущем переживут период рецессии из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. И только экономика Польши сможет справиться со спровоцированным китайской вирусной угрозой кризисом.

Об этом говорится в прогнозе Европейской комиссии, который был опубликован 7 июля.

Согласно опубликованным данным, экономика Польши в 2020 году из-за коронавирусного кризиса сократится на 4,6%. Несмотря на то, что в Брюсселе прогнозировали меньшие потери для государства, показатель рецессии в Польше будет самым низким среди всех стран Евросоюза.

Примечательно, еще в мае Еврокомиссия давала прогноз, согласно которому экономика Польши сократится на 4,3%..Читайте такжеКризис и паника: эксперт предупредил о крахе евро

"Польская экономика продемонстрировала относительную устойчивость в первом квартале, главным образом из-за низкого уровня воздействия на пострадавшие сектора и диверсифицированную экономическую структуру", - объясняется в прогнозе причина экономического равновесия государства.

Напоследок подчеркивается, что ВВП государств, которые входят в состав ЕС, может упасть на 8,7% в этом году.

Ранее экономист Виктор Суслов рассказал, почему коронавирусный кризис может привести к распаду Евросоюза.

Польша экономика Евросоюз
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