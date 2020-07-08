В Евросоюзе назвали страну, экономику которой не смог сокрушить COVID-19

Экономика Польши оказалась самой устойчивой среди стран Евросоюза / Фото: Zaxid.net

Экономики государств Европейского Союза в ближайшем будущем переживут период рецессии из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. И только экономика Польши сможет справиться со спровоцированным китайской вирусной угрозой кризисом.

Об этом говорится в прогнозе Европейской комиссии, который был опубликован 7 июля.

Согласно опубликованным данным, экономика Польши в 2020 году из-за коронавирусного кризиса сократится на 4,6%. Несмотря на то, что в Брюсселе прогнозировали меньшие потери для государства, показатель рецессии в Польше будет самым низким среди всех стран Евросоюза.

Примечательно, еще в мае Еврокомиссия давала прогноз, согласно которому экономика Польши сократится на 4,3%..Читайте такжеКризис и паника: эксперт предупредил о крахе евро

"Польская экономика продемонстрировала относительную устойчивость в первом квартале, главным образом из-за низкого уровня воздействия на пострадавшие сектора и диверсифицированную экономическую структуру", - объясняется в прогнозе причина экономического равновесия государства.

Напоследок подчеркивается, что ВВП государств, которые входят в состав ЕС, может упасть на 8,7% в этом году.

Ранее экономист Виктор Суслов рассказал, почему коронавирусный кризис может привести к распаду Евросоюза.