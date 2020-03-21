Что будет с ЕС и безвизом после пандемии: эксперт дал прогноз

Украинцы уже фактически лишились "безвиза" / hrferl.org

Коронавирус COVID-19, который бушует в мире, заражает и убивает людей, может привести к распаду Европейского Союза. Такое мнение высказал заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов.

По его словам, Шенгенской зоны на сегодня фактически нет. Европейские государства восстановили свои национальные границы и жестко контролируют их пересечение. Соответственно, украинцы лишились тех привилегий, которые они имели в связи с безвизом в Евросоюзе.

"Я думаю, что коронавирус запустил процесс восстановления изолированных национальных государств, привел к возрождению политики протекционизма, когда каждое государство начинает защищать исключительно свои национальные интересы. Глобализация переживает крупнейший кризис в своей истории. Не исключаю, что результатом этих изменений может стать распад Евросоюза", - заявил Суслов во время чата на Главреде.

Экономист считает, что украинская власть должна вовремя понять современные тенденции и тоже перейти к политике защиты своих национальных интересов и обеспечения прав украинцев.

"Нам нужна политика экономического национализма, т.е. протекционизма", - резюмировал экс-министр экономики Украины.

Напомним, ранее лидеры стран Евросоюза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщал Главред, в 00:00 часов 17 марта Украина перекрыла все виды движения через государственную границу в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, отменяются все международные регулярные рейсы - авиа-, железнодорожные и автобусные. Совет национальной безопасности и обороны рекомендует гражданам Украины воздержаться от выезда за границу, а тем, кто сейчас находится за пределами страны — вернуться.