В Кабмине объявили о планах по помощи ФОПам при локдауне в Украине

Правительство может возобновить программы помощи предпринимателям, которые работали в прошлом году.
Власти снова запустят программы по материальной помощи физическим лицам-предпринимателям, среди которых и выплаты по 8 тысяч гривен бизнесу, который вынужден закрываться из-за локдауна. Такое решение будет зависеть от того, какие карантинные ограничения запустят в Украине, сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе форума Украина 30, сообщает ТСН.
По его словам, государство отреагирует на возможную ситуацию, связанную с введением усиленных противоэпидемиологических ограничений. Программы помощи ФОПам, работавшие в прошлом году, могут запустить и сейчас. Все зависит от карантинных мероприятий.
"Разумеется, мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем действовать в зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны. Однако, у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", - подчеркнул министр.Читайте такжеВзбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям
Помощь ФОПам во время локдауна в Украине
- Президент Владимир Зеленский 24 ноября прошлого года анонсировал внесение в Раду пакета законопроектов, предусматривающих финансовую помощь предпринимателям, бизнес которых пострадал от введения жесткого карантина. ФОПам пообещали единоразовую компенсацию в размере 8 тысяч гривен.
- 4 декабря Верховная Рада приняла закон №4429 о гарантиях поддержки бизнеса. Законодательную инициативу поддержали 297 парламентариев.
- Физические лица-предприниматели, у которых не было задолженностей перед государством, работавших более 3 месяцев, и чей бизнес страдал из-за усиленного карантина, могли до 31 декабря 2020 года получить компенсации в связи с локдауном в Украине, который был с 8 по 24 января.