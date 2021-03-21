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В Кабмине объявили о планах по помощи ФОПам при локдауне в Украине

21 марта 2021, 17:53
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Правительство может возобновить программы помощи предпринимателям, которые работали в прошлом году.

ФОП
ФОПам могут возобновить карантинные выплаты по 8 тысяч гривен / УНИАН

Власти снова запустят программы по материальной помощи физическим лицам-предпринимателям, среди которых и выплаты по 8 тысяч гривен бизнесу, который вынужден закрываться из-за локдауна. Такое решение будет зависеть от того, какие карантинные ограничения запустят в Украине, сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе форума Украина 30, сообщает ТСН.

По его словам, государство отреагирует на возможную ситуацию, связанную с введением усиленных противоэпидемиологических ограничений. Программы помощи ФОПам, работавшие в прошлом году, могут запустить и сейчас. Все зависит от карантинных мероприятий.

"Разумеется, мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем действовать в зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны. Однако, у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", - подчеркнул министр.Читайте такжеВзбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям

Помощь ФОПам во время локдауна в Украине

Кабмин ФОП новости Украины
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