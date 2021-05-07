В НБУ раскрыли планы по продаже ПриватБанка

Государство планирует продать ПриватБанк после того, как стабилизируется экономика страны - НБУ / УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) начнет подготовку к продаже ПриватБанка по окончании кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Государство планирует продать финучреждение после того, как будут достигнуты показатели роста ВВП в течение 2 кварталов подряд. Однако к потенциальным покупателям банка предъявят ряд требований.

Как сообщили Громадське в Нацбанке, государство планирует начать подготовку к выводу активов из финансового учреждения после того, как удастся достичь стабильного восстановления экономики. Достаточным показателем будет рост ВВП Украины в течение двух кварталов подряд. Примечательно, что в первом квартале текущего года зафиксировано падение украинской экономики.Читайте такжеПриватБанк и Ощадбанк могут поднять цены на обслуживание карт: в чем дело

При этом регулятор будет тщательно изучать готовность инвесторов к приобретению банка. В частности, потенциальных покупателей ожидает ряд требований:

Безупречная деловая репутация

Удовлетворительное финансовое и имущественное положение

Прозрачная структура собственности компании

"То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк", - подчеркнули в НБУ.

Продажа ПриватБанка