В НБУ раскрыли планы по продаже ПриватБанка

Нацбанк назвал ряд критериев, которым должны соответствовать инвесторы для покупки ПриватБанка.
Национальный банк Украины (НБУ) начнет подготовку к продаже ПриватБанка по окончании кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Государство планирует продать финучреждение после того, как будут достигнуты показатели роста ВВП в течение 2 кварталов подряд. Однако к потенциальным покупателям банка предъявят ряд требований.
Как сообщили Громадське в Нацбанке, государство планирует начать подготовку к выводу активов из финансового учреждения после того, как удастся достичь стабильного восстановления экономики. Достаточным показателем будет рост ВВП Украины в течение двух кварталов подряд. Примечательно, что в первом квартале текущего года зафиксировано падение украинской экономики.Читайте такжеПриватБанк и Ощадбанк могут поднять цены на обслуживание карт: в чем дело
При этом регулятор будет тщательно изучать готовность инвесторов к приобретению банка. В частности, потенциальных покупателей ожидает ряд требований:
- Безупречная деловая репутация
- Удовлетворительное финансовое и имущественное положение
- Прозрачная структура собственности компании
"То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк", - подчеркнули в НБУ.
Продажа ПриватБанка
- Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко 15 апреля заявил, что государство планирует продать ПриватБанк. По его словам, продажа финансовых учреждений пойдет на пользу банковской системе государства.
- По оценкам Шевченко, через 5 лет доля государства на банковском рынке Украины должна снизиться с 55 до 25%.
- Глава НБУ допустил, что ПриватБанк может быть продан инвесторам из США и Евросоюза.