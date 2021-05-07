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В НБУ раскрыли планы по продаже ПриватБанка

7 мая 2021, 10:51
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Нацбанк назвал ряд критериев, которым должны соответствовать инвесторы для покупки ПриватБанка.

ПриватБанк
Государство планирует продать ПриватБанк после того, как стабилизируется экономика страны - НБУ / УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) начнет подготовку к продаже ПриватБанка по окончании кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Государство планирует продать финучреждение после того, как будут достигнуты показатели роста ВВП в течение 2 кварталов подряд. Однако к потенциальным покупателям банка предъявят ряд требований.

Как сообщили Громадське в Нацбанке, государство планирует начать подготовку к выводу активов из финансового учреждения после того, как удастся достичь стабильного восстановления экономики. Достаточным показателем будет рост ВВП Украины в течение двух кварталов подряд. Примечательно, что в первом квартале текущего года зафиксировано падение украинской экономики.Читайте такжеПриватБанк и Ощадбанк могут поднять цены на обслуживание карт: в чем дело

При этом регулятор будет тщательно изучать готовность инвесторов к приобретению банка. В частности, потенциальных покупателей ожидает ряд требований:

  • Безупречная деловая репутация
  • Удовлетворительное финансовое и имущественное положение
  • Прозрачная структура собственности компании

"То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк", - подчеркнули в НБУ.

Продажа ПриватБанка

  • Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко 15 апреля заявил, что государство планирует продать ПриватБанк. По его словам, продажа финансовых учреждений пойдет на пользу банковской системе государства.
  • По оценкам Шевченко, через 5 лет доля государства на банковском рынке Украины должна снизиться с 55 до 25%.
  • Глава НБУ допустил, что ПриватБанк может быть продан инвесторам из США и Евросоюза.
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