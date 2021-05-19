В Украине повысят пенсии: у кого вырастут выплаты с 1 июля

Пенсии увеличат не всем украинцам / censor.net

С 1 июля 2021 года в Украине на 40% повысят пенсии. Но соцвыплаты вырастут не у всех. В частности, надбавку в сто гривен получат только те граждане, кому в прошлом году не делали индексацию пенсий - это почти полмиллиона украинских пенсионеров.

"Мы знаем эту категорию людей. Когда делали индексацию с марта для 8 млн человек, я знала, что еще полмиллиона вот таких людей. Мы для них также определили ежемесячную доплату по 100 гривен", — пояснила министр соцполитики Марина Лазебная в эфире программы Сніданок з 1+1.

Также в правительстве планируют повысить минимальную пенсию до двух тысяч гривен инвалидам первой группы. Кроме того, хотят на 40% повысить выплаты ликвидаторам ЧАЭС с инвалидностью.

Читайте такжеКогда и кому в Украине повысят пенсии в 2021 году: даты и условияНапомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готовится к запуску накопительной пенсионной системы. Правительство разработало стратегию ее внедрения.

К слову, в Украине насчитывается более 11 млн пенсионеров. Из них только пятая часть получает выплаты в размере 3-4 тысяч гривен. 38% украинских пенсионеров ежемесячно получают 2-3 тысячи гривен. Пенсии более чем в 10 тыс. гривен — только у 3% населения. К слову, в средняя пенсия украинок на 30% меньше, чем у пенсионеров-мужчин.