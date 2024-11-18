В Украине 'упала' цена на популярные продукты: что подешевело больше всего

Увеличение предложения по отдельным позициям привело к удешевлению.

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Цены на продукты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Цены снизились на некоторые овощи и фрукты

Впервые за полтора месяца подешевели огурцы

На прошлой неделе в Украине изменились цены на овощи. В частности, увеличение предложения по отдельным позициям привело к удешевлению. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на фоне низкого спроса снизилась нижняя ценовая граница, и оптовые цены на репчатый лук стартуют теперь с 10 гривен, а не 13, как неделю назад.

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Такая же ситуация и с картофелем - нижняя ценовая граница упала с 22 до 20 гривен.

Аналитики также подчеркнули, что впервые за полтора месяца подешевели огурцы. Овощ отдают по 90-110 грн/кг, хотя неделей ранее он стоил 100-125 грн/кг.

Снизились цены и на тыкву - сейчас её продают по 15-10 грн/кг, хотя неделей ранее оптовые цены были на уровне 17-25 грн/кг.

В то же время, пекинская капуста подорожала с 30-35 грн/кг до 38-40 грн/кг, а цветная подешевела с 90-110 грн/кг до 70-100 грн/кг.

В сегменте зелени снизились цены на укроп - с 120-170 грн/кг до 100-150 грн/кг, а салат - с 50-110 грн\кг до 40-80 грн/кг.

Фруктово-ягодный сегмент отметился падением цен на апельсины - с 75-80 грн/кг до 50-75 грн/кг, и лимон - 60-75 грн/кг до 53-60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук заявил, что цены на овощи, мясо, яйца и масло в Украине будут продолжать расти. Стоимость этих категорий продуктов будет повышаться не только зимой, но и весной.

Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин сообщил, что цены на яйца пошли вверх и за последний месяц динамика роста практически 20%. Примерно с середины декабря начнется новый рост цен на яйца.

Кроме того, глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко считает, что цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10-15%. Связано это с подорожанием основных составляющих производства.

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