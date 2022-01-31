В Украине закрывается крупнейшая сеть газовых АЗС: причина и сроки

/ olx.ua

Крупнейшая украинская сеть газовых АЗС Укравтогаз (дочерней компании государственной НАК Нафтогаз Украина), закроет с 1 февраля.

АЗС закрываются на неопределенный срок, сообщает пресс-служба предприятия.

В компании объяснили, что закрытие заправок связано с уменьшением объемов продажи газа метана и сложной ситуацией на рынке.

Также отмечается, что заправка автомобилей газом на станциях прекратится с 06:45 1 февраля.

При этом ранее было два этапа приостановки работы станций - с 1 декабря прошлого года закрылись 34 заправки, а с 1 января этого года - 32. А вот уже во вторник свою работу прекратят оставшиеся 11 станций.

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По словам директора Укравтогаза Александра Ватажишина, цена газа на рынке остается высокой, что усложняет его продажу в Украине. К тому же в январе предприятие объявило, что с 1 января стоимость кубического метра метана составляет 59,94 гривен. Вдобавок к этому на нидерландском хабе стоимость газа достигла отметки в 1 065 долларов (около 30,5 тыс. грн) за тысячу кубометров.

"Поэтому мы вынуждены пойти на такой шаг и приостановить работу всех своих станций", - подчеркнул Ватажишин.

Он также подчеркнул, что данная мера является временной и будет действовать до того момента, пока цена топлива не станет привлекательной для потребителя.

Добавим, что Укравтогазу принадлежат 90 заправок, из которых 9 остались на неподконтрольных украинскому правительству территориях.

/ ukravtogaz.com

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине розничные сети АЗС повысили стоимость топлива.

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