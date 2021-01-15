Возобновление поставок газа из России в Украину: эксперт сказал, что нужно сделать

Чтобы возобновить поставки российского газа в Украину, нужно подписать новый контракт, поделился эксперт / УНИАН

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии Украины Валентин Землянский сообщил, что для возобновления поставок российского газа в Украину достаточно подписать новый контракт.

Идея о поставках в нашу страну из РФ среднеазиатского газа, которую высказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, старая и абсурдная, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, чиновник "поет старую песню – заставить Россию через суд пустить к нам среднеазиатский газ, и будет нам счастье".

"Для возобновления поставок газа из РФ нет никаких противопоказаний – достаточно подписать новый контракт. Однако сам Газпром не хочет подписывать никаких контрактов, поскольку та цена газа, которую ему предлагали отдельные частные компании, на 15% процентов выше европейской", – отметил собеседник.

Землянский подчеркнул, что поставки российского газа также напрямую привязаны к политическим вопросам.

"Например, без урегулирования ситуации на Донбассе, поставки российского газа невозможны", – добавил эксперт.

Ранее Юрий Витренко предложил для защиты украинцев от энергетической бедности возобновить поставки газа из России, однако не сотрудничать с Газпромом, а разблокировать транзит из Средней Азии и работать с независимыми компаниями.

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