Возобновление поставок газа из России в Украину: эксперт сказал, что нужно сделать

Идея о поставках среднеазиатского газа из РФ – абсурдная и старая, отметил эксперт.
Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии Украины Валентин Землянский сообщил, что для возобновления поставок российского газа в Украину достаточно подписать новый контракт.
Идея о поставках в нашу страну из РФ среднеазиатского газа, которую высказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, старая и абсурдная, рассказал эксперт в комментарии Главреду.
По его словам, чиновник "поет старую песню – заставить Россию через суд пустить к нам среднеазиатский газ, и будет нам счастье".
"Для возобновления поставок газа из РФ нет никаких противопоказаний – достаточно подписать новый контракт. Однако сам Газпром не хочет подписывать никаких контрактов, поскольку та цена газа, которую ему предлагали отдельные частные компании, на 15% процентов выше европейской", – отметил собеседник.
Землянский подчеркнул, что поставки российского газа также напрямую привязаны к политическим вопросам.
"Например, без урегулирования ситуации на Донбассе, поставки российского газа невозможны", – добавил эксперт.
Ранее Юрий Витренко предложил для защиты украинцев от энергетической бедности возобновить поставки газа из России, однако не сотрудничать с Газпромом, а разблокировать транзит из Средней Азии и работать с независимыми компаниями.
Отказ Украины от российского газа – что нужно знать
- В декабре 2019 года Киев отказался от прямых поставок российского газа.
- Таким образом украинские власти хотели избавиться от газовой зависимости от РФ и политической цены на голубое топливо.