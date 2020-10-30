Врачам приподняли зарплату: Степанов похвастался суммой

В Украине подняли зарплаты - кому и насколько / УНИАН

Повышение зарплаты медикам в 2020 году в Украине на этот раз коснулось семейных врачей.

За оказание медицинской помощи им подняли капитационную ставку на 51 гривну. Такое решение накануне утвердил Кабмин.

"Ранее эта ставка составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас – 651 гривен 60 копеек", – сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник привел такой пример: если семейный врач заключил 1 800 деклараций, то дополнительно ему насчитают около 7 500 грн.

Справка: капитационная ставка – ставка, которую государство платит семейному врачу за каждую заключенную декларацию между пациентом и врачом.

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Зарплаты медикам в Украине 2020