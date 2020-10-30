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Врачам приподняли зарплату: Степанов похвастался суммой

30 октября 2020, 12:55

Зарплата медикам выросла, причем в правительстве утверждают, что очень сильно.

В Украине подняли зарплаты - кому и насколько
В Украине подняли зарплаты - кому и насколько / УНИАН

Повышение зарплаты медикам в 2020 году в Украине на этот раз коснулось семейных врачей.

За оказание медицинской помощи им подняли капитационную ставку на 51 гривну. Такое решение накануне утвердил Кабмин.

"Ранее эта ставка составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас – 651 гривен 60 копеек", – сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник привел такой пример: если семейный врач заключил 1 800 деклараций, то дополнительно ему насчитают около 7 500 грн.

Справка: капитационная ставка – ставка, которую государство платит семейному врачу за каждую заключенную декларацию между пациентом и врачом.

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Зарплаты медикам в Украине 2020

  • Украинским медикам "снова" повысят зарплаты. 20 октября 2020 президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз анонсировал повышение зарплат медикам.
  • Весной 2020 года украинским медикам, которые лечат больных COVID-19, Министерство здравоохранения и правительство пообещали доплаты к зарплате в размере 300%, однако эти суммы получили не все. Например, в Виннице доплатили по 83 копейки за борьбу с Covid-19.
  • В Кабмине заявили, что часть денег, выделенных на зарплаты медикам, были потрачены на закупку медтехники и оборудования в больницы.​
  • Кроме того, врачам, которые работают в опорных больницах, часто не выдают достойных средств защиты. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили почти у 20 000 медиков.
  • Результатом такой политики правительства стали массовые увольнения медиков. ​С 1 апреля 2020 года в стране уволилось 3815 врачей специализированной медицины и 4642 медицинские сестры, работавших на "вторичке". Многие из них отправляются на работу за границу, где им предлагают достойные условия труда.

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