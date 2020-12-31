Зеленский рассказал украинцам, как меньше платить за газ

Украинцы могут сами выбирать поставщика топлива, который предлагает наиболее выгодные условия, напомнил Владимир Зеленский.
Для того чтобы сэкономить на коммунальных платежках за газ, среди всех поставщиков топлива украинцам следует выбирать государственную компанию Нафтогаз, которая предлагает цену в среднем на 30-40% ниже, чем другие поставщики.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 декабря, в ходе своего рабочего визита в Ивано-Франковскую область, комментируя ситуацию с тарифами на газ, сообщает пресс-служба главы государства.
Гарант напомнил, что с августа 2020 года в Украине работает рынок газа. Граждане имеют право самостоятельно и свободно выбрать поставщика топлива, предлагающего наиболее выгодные условия.
"Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. Нафтогаз должен четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле", - сказал президент, отметив, что он уже обсудил вопрос с ценами на газ для населения с главой Нафтогаза Андреем Коболевым.Читайте такжеАрест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку
Зеленский уточнил, что несмотря на правила рынка, государство обеспечивает наиболее низкие цены для всех поставщиков газа и будет работать над их снижением.
"Несмотря на то, что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у Нафтогаза сегодня самые дешевые цены среди всех поставщиков", - добавил президент.
В сообщении также речь идет о том, что населению поставляют газ более 50 компаний. Цены разнятся в зависимости от области. К примеру, в январе 2021 года стоимость кубометра топлива от Нафтогаза составляет 7,22 грн с налогом на добавленную стоимость. Цена областных газсбытов – в среднем 9,9 грн / куб. м с НДС. Нередко поставщики устанавливают цену на 30-40% выше, чем у компании Нафтогаз.
"Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем Нафтогаз", - заверил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что местные власти должны разъяснить людям вопрос экономии на платежках за газ. Если пользоваться услугами Нафтогаза и Ощадбанка, можно сэкономить до 40%.Читайте такжеМинималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе
Тарифы на газ новости
- 30 ноября из проектов госкомиссии по вопросам регулирования тарифов в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) стало известно, что с 1 января 2021 года подорожают тарифы на распределение газа. Ожидается, что цены могут взлететь на 80%.
- Газ для населения в Украине подорожал с 1 ноября. Большинство поставщиков уведомило своих клиентов о том, что цена на топливо составит от 6 до 9 гривен за кубический метр.
- В Нафтогазе утверждали, что граждане, которые заранее заключили годовые контракты на поставку газа, будут платить за топливо по прежней цене.
- 28 декабря стало известно, что с января следующего года цены на газ для населения вырастут в среднем на 11-20,5%. Кубометр газа обойдется украинцам от 6,99 грн до 10,8 грн.