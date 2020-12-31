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Зеленский рассказал украинцам, как меньше платить за газ

31 декабря 2020, 14:08
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Украинцы могут сами выбирать поставщика топлива, который предлагает наиболее выгодные условия, напомнил Владимир Зеленский.

Зеленский
Государство будет работать над снижением цены на газ - Зеленский / Фото president.gov.ua

Для того чтобы сэкономить на коммунальных платежках за газ, среди всех поставщиков топлива украинцам следует выбирать государственную компанию Нафтогаз, которая предлагает цену в среднем на 30-40% ниже, чем другие поставщики.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 декабря, в ходе своего рабочего визита в Ивано-Франковскую область, комментируя ситуацию с тарифами на газ, сообщает пресс-служба главы государства.

Гарант напомнил, что с августа 2020 года в Украине работает рынок газа. Граждане имеют право самостоятельно и свободно выбрать поставщика топлива, предлагающего наиболее выгодные условия.

"Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. Нафтогаз должен четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле", - сказал президент, отметив, что он уже обсудил вопрос с ценами на газ для населения с главой Нафтогаза Андреем Коболевым.Читайте такжеАрест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку

Зеленский уточнил, что несмотря на правила рынка, государство обеспечивает наиболее низкие цены для всех поставщиков газа и будет работать над их снижением.

"Несмотря на то, что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у Нафтогаза сегодня самые дешевые цены среди всех поставщиков", - добавил президент.

В сообщении также речь идет о том, что населению поставляют газ более 50 компаний. Цены разнятся в зависимости от области. К примеру, в январе 2021 года стоимость кубометра топлива от Нафтогаза составляет 7,22 грн с налогом на добавленную стоимость. Цена областных газсбытов – в среднем 9,9 грн / куб. м с НДС. Нередко поставщики устанавливают цену на 30-40% выше, чем у компании Нафтогаз.

"Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем Нафтогаз", - заверил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что местные власти должны разъяснить людям вопрос экономии на платежках за газ. Если пользоваться услугами Нафтогаза и Ощадбанка, можно сэкономить до 40%.Читайте такжеМинималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе

Тарифы на газ новости

Нафтогаз Владимир Зеленский коммунальные платежки новости Украины цена на газ для населения
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