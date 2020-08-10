Злоупотребления монополистов из Нафтогаза грозят всей реформе газовой отрасли - эксперты

Нафтогаз / УНИАН

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", контролирующая более 70% отечественной газодобычи, может злоупотреблять своим монопольным положением на рынке газа для населения, который заработал с 1 августа, что ставит под угрозу создание действительно конкурентного рынка.

Об этом говорится в статье УНИАН со ссылкой на отраслевых экспертов.

"Сейчас ситуация очень сложная. "Нафтогаз" и его дочерняя компания, которая является поставщиком последней надежды, концентрируют в своих руках 100 процентов газа добычи "Укргазвыдобування". Как известно, они уже выставили цену на август 2800 грн за тысячу кубометров, так эта цена ниже, чем цена на бирже. Как мне известно, частные трейдеры, мягко говоря, в шоке. Потому что они априори такую цену не могут обеспечить, у них же нет доступа к ресурсу "Укргазвыдобування". Они - а это десятки трейдеров, которые планировали на этом сегменте рынка работать - сейчас очень обеспокоены тем, что "Нафтогаз" их просто выдавит и за счет этой низкой цены захватит львиную долю рынка", - сказал эксперт в энергетической сфере Дмитрий Марунич.

Он отметил, что если правительство не урегулирует этот вопрос, то конкурентный рынок газа для населения окажется под угрозой.

"К сожалению, не очень приятная ситуация. Это вопрос к власти, почему Министерство энергетики, регулятор не обеспечили более эффективного регулирования этого сегмента, чтобы дать и другим трейдерам равные возможности. Сейчас "Нафтогаз" за счет цены может очень легко их всех выдавить", - считает Марунич.

С ним согласен эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, который также отметил, что если "Нафтогаз" будет злоупотреблять своим монопольным положением, то никакого конкурентного рынка газа в Украине построено не будет.

"Это вопрос к Антимонопольному комитету, к соответствующим органам, которые должны заниматься нерыночными, антиконкурентными действиями. В случае если "Нафтогаз" будет демпинговать, имея монопольный контроль над внутренней добычей, то он тут же получит иски от конкурентов на рынке", - сказал Землянский.

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины".

22 июля Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" определена поставщиком последней надежды в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения в течение трех лет. Ценовое предложение "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" составило 2711,86 грн за тыс. куб. м с НДС с наценкой 0%.