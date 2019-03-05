Пять причин, почему майдана после выборов не будет

Нового Майдана не будет / Фокус

Противники Порошенко не устают запугивать Президента, что в стране будет майдан, если он пойдет на масштабный подкуп избирателей и фальсификацию результатов выборов.

Однако Порошенко отлично понимает, что никаких майданов не будет и это развязывает ему руки для рискованных действий.

Почему же не будет майдана?

Для начала договоримся о терминах. Майдан - это народный мятеж, который нацелен на смену власти неконституционным путем. Если мятеж удался, то его называют революцией.

Для того, чтобы началась революция необходимы следующие условия:

Раскол элит. Причины раскола неважны: они могут иметь материальный характер или идейный. Это самое главное условие. При наличии сплоченной элиты, народ не сможет победить силовые структуры; Падение уровня жизни широких народных масс; Наличие воодушевляющей, или как говорят, духоподъемной, идеи; Благоприятная международная обстановка, способствующая революционной смене власти; Финансовый кризис.

Если как минимум четыре из этих условий присутствуют, то это только вопрос повода, чтобы революция началась. Легко видеть, что 5 лет назад Евромайдан был успешным потому, что присутствовали 4 важнейших предпосылки для революции.

Янукович и Ко настолько лихо стал заниматься рейдерством в отношении олигархов, что быстро допустил раскол элит. Коломойский, Порошенко, Фирташ и др. смогли договориться о совестных действиях против клана Януковича; Отказ подписать Соглашение с ЕС позволил оппозиции легко разыграть духоподъемную идею о евроинтеграции, как земном Рае, куда "кровавый диктатор" не пускает Украину; Международная обстановка была сверх благоприятная для мятежа, потому что Запад неприкрыто стал на сторону восставших и всячески провоцировал, и поддерживал переворот; Одновременно курс гривни стал падать с 8 до 11 (финансовый кризис).

Как результат, Янукович и вся его ОПГ были смятены. Поводом послужило избиение студентов, но, могло послужить все что угодно. Но сейчас массовый подкуп и фальсификации не приведут к революции и свержению власти.

Читайте такжеПочему украинцам по душе "веселый танк" ЗеленскийВо-первых, Порошенко смог не допустить радикального раскола элит. Против него жестко выступает только Коломойский, но у него возможности сейчас очень ограничены. Со всеми другими олигархами как всеукраинского масштаба, так и регионального, Порошенко так или иначе смог договориться, что делает ему честь, так как это было, действительно, очень нелегко.

Во-вторых, Запад уже дал понять, что категорически не поддержит никакой майдан. Россия не имеет авторитета и не сможет повлиять на революционные настроения масс.

В-третьих, нет никакой воодушевляющей идеи. Евроидея уже исчерпала себя. Других идей нет. Кроме того, ни один кандидат не пользуется массовой поддержкой. Ну, в самом, деле не пойдут же люди на баррикады, скажем, за Гриценко или Зеленского. А за ЮВТ и говорить не приходится: кроме проплаченных старух, она всем была до лампочки даже когда ее сажали в колонию. А сейчас то и подавно.

Читайте такжеГлавная претензия к Порошенко, или Что не понимают ярые порохоботы из Бигус-гейтаЖизненный уровень, правда, упал, но этот фактор самый малозначительный для начала революции в Украине, так как украинцы традиционно умеют выживать в любых условиях. А когда дали безвиз на 90 дней, то несколько миллионов человек просто умело воспользовались этим для надежного трудоустройства в Европе. Когда Порошенко, как лев, бился за безвиз, он именно на это и рассчитывал

Финансовое положение, благодаря денежным переводам заробитчан и помощи Запада сейчас пока вполне стабильно.

Итак, никакого майдана в случае массовых фальсификаций, конечно, не будет.

А что будет?

А будет мучительно долгий процесс "подсчета голосов", в течении которого США, как гаранты нашей страны, будут взвешивать все аргументы и, в конце концов, примут решение о том, кто победил на выборах.