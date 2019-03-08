Суд арестовал подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко

Тарас Костанчук в зале суда / Фейсбук Т.Костанчука

Решением Печерского районного суда Киева избрана мера пресечения подозреваемым в попытке подкупа кандидата в президенты Украины.

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, мера пресечения избрана в отношении подозреваемых Тараса Костанчука и Александра Ищенко.

"Решением Печерского райсуда г.Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчуку Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн. грн.

Второму подозреваемому Ищенко А.А.. аналогично - мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн. грн", - написал Лысенко на своей странице в Фейсбук.

Отметим, что в Facebook сам Костанчук разместил видеообращение, в котором назвал все обвинения провокацией Администрации президента. Как сказал Костанчук, он 4 марта вылетел в отпуск вместе с женой, а оттуда его "вызвал" Тимошенко и "уговаривал помочь ему "соскочить" с темы быть техническим кандидатом; сказал, что его запугивают, что он боится. И для того, чтобы "соскочить" с темы, ему надо отдать деньги тем людям, которые внесли за него залог — 2,5 млн грн. И попросил у меня эти деньги, сказав, что его точно убьют, если он не даст эти деньги ".

Офіційне звернення до громадян від Партії захисників України ОФІЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ГРОМАДЯН ВІД ПАРТІЇ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ Очільника нашої Партії Тараса Костанчука затримано, і будь-кому з тих, хто знайомий з його діяльністю і діяльністю нашої організації, зрозуміло НАСПРАВДІ чому! Спочатку ЦВК не допустило до виборів людину, яка у своїй програмі дій пообіцяла ввести презумпцію винуватості для всіх держслужбовців, аби всі, хто грабували державу, були покарані. А тепер і взагалі влада вдалась до репресій! Це все зроблено з єдиною метою – аби залякати всіх "неугодних", а найактивніших з них – ліквідувати! Свавілля діючої влади вже не знає меж! Останнім часом залякування громадян з активною позицією все частіше стає схожим на репресії. Ближче до виборів методи, якими діють представники влади, все нахабніше. Мета одна – у будь-який спосіб знищити конкурентів. І в першу чергу, найактивніших громадян, які дійсно зможуть протистояти цьому свавіллю. Сьогодні відбудеться судове засідання про прийняття запобіжного заходу. ЗАКЛИКАЄМО ВСІХ ПОБРАТИМІВ ТА АКТИВНИХ ГРОМАДЯН ПРИЙТИ І ПІДТРИМАТИ! Нас не залякати! Ми першими пішли захищати Батьківщину від зовнішнього ворога, а зараз ми маємо подолати внутрішнього! Слава Україні! P.S. Час і місце судового засідання повідомимо окремо. P.P.S. Дякуємо за репост Опубліковано Тарас Костанчук, голова ПП "Партія Захисників України" Четвер, 7 березня 2019 р.

Напомним, правоохранители задержали главу одной из политических партий при попытке дачи взятки нардепу и кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.

Позднее СМИ назвали имена задержанных при попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко.