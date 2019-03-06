Луценко рассказал, сколько миллионов давали кандидату Тимошенко за отказ от выборов

Те самые деньги/ facebook.com/LlutsenkoYuri

Генпрокуратура Украины совместно с Госбюрорасследований и СБУ задержали двух человек, которые пытались вручить 5 млн грн в долларовом эквиваленте кандидату в президенты Юрию Тимошенко – за то, чтобы тот отказался от участия в предвыборной гонке.

Такое сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, Тимошенко несколько суток назад обратился в Генпрокуратуру из-за попыток повлиять на него взяткой.

Подозревамые были задержаны по статье 157 УК Украиены (препятствование осуществлению избирательного права).

Напомним, ранее свою кандидатуру с выборов снял высокопоставленный офицер ВСУ Сергей Кривонос. До этого с выборов снялся львовский градоначальник Андей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Позднее о своем снятии объявил другой кандидат - Дмитрий Гнап.