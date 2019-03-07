СМИ назвали имена задержанных при попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко

Юрий Тимошенко

Глава одной из политических партий задержан при попытке дачи взятки нардепу и кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Вышеуказанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться 31.03.2019, путем написания заявления в ЦИК о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн грн", - отметил он.

Лысенко добавил , что Тимошенко, "осознавая, что злоумышленники своими умышленными действиями побуждают его к совершению преступления, обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины".

Он также подчеркнул, что был задержании второй злоумышленник.

Отметим, что по данным издания theБабель, 5 млн грн за отказ от участия в выборах президента Украины кандидату Юрию Тимошенко предлагали председатель Партии защитников Украины Тарас Костанчук и бывший боец батальона Донбасс Александр Ищенко. Оба сейчас задержаны правоохранителями.

Напомним, ранее свою кандидатуру с выборов снял высокопоставленный офицер ВСУ Сергей Кривонос. До этого с выборов снялся львовский градоначальник Андей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Позднее о своем снятии объявил другой кандидат - Дмитрий Гнап.