"Сетки" и подкуп избирателей: эксперт рассказала о махинациях и шулерстве на выборах

9 марта 2019, 03:29

Существуют разные способы обеспечить "правильное" волеизъявление на выборах.

Выборы
Эксперт оценила вероятность фальсификаций на выборах / УНИАН

Для того, чтобы добиться успеха на выборах, в Украине существует широкий арсенал средств, заявила руководитель коммуникационного направления Реанимационного пакета реформ Ярина Бусол.

По ее словам, можно привлекать под свои знамена VIP-агитаторов, организовывать "сетки" подкупа избирателей, формировать отряды технических кандидатов, при помощи которых можно добиться практически полного контроля над значительным числом комиссий.

Она также подчеркнула, что возможно организовать массовое голосование на дому, обеспечить "правильное" волеизъявление в больницах, общежитиях и колониях.

"Можно даже транзитный сервер сотворить, было бы желание. Знание приемов, которыми может пользоваться махинатор, облегчает борьбу с шулерством. Не хотите быть простофилей — смотрите в оба", — отмечает эксперт в материале на zn.ua.

Напомним, ранее глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата в Главреде высказал мнение, что никому не под силу дать прогноз относительно фальсификаций на грядущих выборах президента Украины.

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фальсификации выборы-2019
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