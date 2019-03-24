Зеленский рассказал, как будет защищать украинский язык

Шоумен считает, что государство должно поддерживать носителей других языков.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский озвучил свою позицию по языковому вопросу, который в Украине остается весьма болезненным, поскольку стал причиной раскола страны.
"Украинский язык защищен главным законом Украины. Десятая статья Конституции Украины: государственный язык один – украинский. Что еще об этом говорить", - сказал Зеленский в интервью телеканалу 1+1.
Шоумен подчеркнул, что носители других языков также должны чувствовать себя в Украине защищенными.
"Но власть должна помогать гражданам, которые говорят на другом языке", - заявил он.
Ведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур поинтересовалась, будет ли ее собеседник в случае победы на выборах применять языковые репрессии в отношении украинских чиновников.
"На работе они должны будут разговаривать на украинском, но в жизни, в обществе … У нас могут быть госслужащие из других государств", - заключит кандидат.
Напомним, в интервью ТСН.Тиждень Зеленский озвучил свои запланированные шаги для возвращения в состав Украины Донбасса и Крыма.