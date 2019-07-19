"Верховная Рада - это не КВН": Парубий обвинил Зеленского в "спекуляциях"

Андрей Парубий / Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прокомментировал ситуацию вокруг призыва президента Владимира Зеленского провести внеочередное заседание Верховной Рады.

Спике парламента обвинил Зеленского в желании "сделать спекуляцию" накануне парламентских выборов, сказал он журналистам.

Комментируя заявление Зеленского о том, что он не будет инициировать уже в этом составе парламента заседания или сессии, Парубий заявил, что поскольку послезавтра - выборы, то "весь пыл иссяк" в желании проводить заседание.

По словам Парубия, "надо было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная Рада - это не Квартал, это не КВН, а это высший законодательный орган государства". Он подчеркнул, что Верховная Рада не будет участвовать "в каких-либо сомнительных незаконных шоу".

Отметим, что ранее Зеленский заявил, что не видит дальнейшего сотрудничества со спикером ВР Андреем Парубием и будет говорить уже с новым составом Верховной Рады после выборов.

Читайте также"Разогнали шоблу": Парубий ответил Зеленскому и заговорил о "предвыборном шоу""Дальнейших действий с господином Парубием, как со спикером этой Верховной Рады я больше не вижу", - заявил он.

Зеленский заметил, что ранее предлагал народным депутатам снизить проходной барьер, но они отказались рассмотреть его соответствующий законопроект.

"Я очень хотел снизить проходной барьер. Это были наши два предложения: давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. Они могли это сделать за 1, 2, 3 дня", - отметил он, подчеркнув, что это было его предложение на первой встрече с Парубием.

"К сожалению очень многие партии не смогут преодолеть барьер в 5% и это будет именно через господина Парубия", - убежден он.

"После его последнего ответа я не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с другим парламентом", - подчеркнул глава государства.

Читайте также"Сексуальное насилие над беспомощным": Сыроид сделала нагоняй Зеленскому по поводу Рады

Напомним, ранее Зеленский обвинил Верховную Раду в "преступной бездеятельности".