В Слуге народа рассказали, как выиграли местные выборы

Александр Корниенко / УНИАН

Во вторник, 10 ноября нынешнего года, руководитель Слуги народа (политсила президента Владимира Зеленского) Александр Корниенко заявил, что их партия выиграла местные выборы в Украине ‒ потому что получила самое большее количество мандатов.

Об этом нардеп заявил во время пресс-конференции в киевском КВЦ Парковый, сообщает портал Страна. Корниенко считает, что местные выборы-2020 прошли на достаточно высоком уровне, хоть и были заминки с подсчетами.

Согласно данным нардепа, 6 093 кандидата от Слуги народа прошли в местные советы, а 223 ‒ их возглавили.

Руководитель фракции Слуга народа в Рада Давид Арахамия, в свою очередь, заявил ‒ никаких оснований для перевыборов той же Рады нет и монобольшинство работает.

"Нет ни юридических, ни конституционных оснований. Монобольшинство есть, решения принимаются и правительство работает. Наша партийная позиция: никаких оснований для роспуска парламента нет", ‒ подытожил нардеп.

Согласно официальным данным Центризбиркома, у Слуги народа по итогам местных выборов не 6 093, а 4 239 мандатов (однако данные еще не окончательные).

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