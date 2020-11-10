В Слуге народа рассказали, как выиграли местные выборы

Об успехе президентской политсилы на выборах отчитывались Александр Корниенко и Давид Арахамия.
Во вторник, 10 ноября нынешнего года, руководитель Слуги народа (политсила президента Владимира Зеленского) Александр Корниенко заявил, что их партия выиграла местные выборы в Украине ‒ потому что получила самое большее количество мандатов.
Об этом нардеп заявил во время пресс-конференции в киевском КВЦ Парковый, сообщает портал Страна. Корниенко считает, что местные выборы-2020 прошли на достаточно высоком уровне, хоть и были заминки с подсчетами.
Согласно данным нардепа, 6 093 кандидата от Слуги народа прошли в местные советы, а 223 ‒ их возглавили.
Руководитель фракции Слуга народа в Рада Давид Арахамия, в свою очередь, заявил ‒ никаких оснований для перевыборов той же Рады нет и монобольшинство работает.
"Нет ни юридических, ни конституционных оснований. Монобольшинство есть, решения принимаются и правительство работает. Наша партийная позиция: никаких оснований для роспуска парламента нет", ‒ подытожил нардеп.
Согласно официальным данным Центризбиркома, у Слуги народа по итогам местных выборов не 6 093, а 4 239 мандатов (однако данные еще не окончательные).
Читайте также10 итогов местных выборов
Местные выборы в Украине - что было ранее:
- В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеву территориях (кроме некоторых контролируемых районов на Донбассе) состоялись местные выборы. Явка на выборы составила 36,98%.
- В Центризбиркоме не исключают, что из-за судебных процессов, связанных с фальсификациями на отдельных избирательных участках, вторые туры выборов мэра могут быть перенесены на декабрь.