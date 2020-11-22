Второй тур местных выборов показал низкую явку избирателей

Предварительная явка избирателей во втором туре составляет 22,5% / Reuters

Во втором туре местных выборов в 11 городах страны интегрированная явка избирателей к 16:00, по предварительным данным, составила 22,5%.

По информации наблюдателей Опоры, в первом туре избиратели были немного активнее.

"Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине в настоящее время явка составляла 27%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах в этот же час составила 18,6%", — указано в сообщении.

Отметим, явка по состоянию на 12:00 составила 9,7%.

Как известно, 22 ноября состоялось повторное голосование на выборах городских голов в 11 городах: Бердянск (Запорожская область), Днепр, Дрогобыч (Львовская область), Львов, Николаев, Никополь (Днепропетровская область), Полтава, Ровно, Славянск (Донецкая область), Ужгород, Черкассы.

/ Фото: Опора

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