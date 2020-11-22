Второй тур местных выборов показал низкую явку избирателей

Участки посетило менее четверти населения.
Во втором туре местных выборов в 11 городах страны интегрированная явка избирателей к 16:00, по предварительным данным, составила 22,5%.
По информации наблюдателей Опоры, в первом туре избиратели были немного активнее.
"Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине в настоящее время явка составляла 27%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах в этот же час составила 18,6%", — указано в сообщении.
Отметим, явка по состоянию на 12:00 составила 9,7%.
Как известно, 22 ноября состоялось повторное голосование на выборах городских голов в 11 городах: Бердянск (Запорожская область), Днепр, Дрогобыч (Львовская область), Львов, Николаев, Никополь (Днепропетровская область), Полтава, Ровно, Славянск (Донецкая область), Ужгород, Черкассы.
Местные выборы
В воскресенье, 15 ноября, в Украине состоялось повторное голосование на местных выборах.
Выборы прошли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,98%. Социологическая группа Рейтинг выяснила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, более 50 лет.
В Броварах Киевский окружной административный суд признал выборы несостоявшимися. Вероятно, повторное голосование пройдет уже в 2021 году.
Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах Украины, где жители сделали свой выбор 15 ноября.