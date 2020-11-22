В Славянске избирателей на участки заманивают розыгрышем iPhone

Избирателей в Славянске заманивают на участки розыгрышем iPhone / УНИАН

В Славянске избирателям предложили сделать фотографии около урн для бюллетеней, чтобы принять участие в розыгрыше, в котором, по заверению организаторов, можно выиграть iPhone 12.

"В Донецкой области в Славянске продолжается повторное голосование за кандидатов на должность городского главы. Накануне „второго тура" общественная организация „Платформа инициатив „Теплица" объявила конкурс. По правилам, объявленным в заметках на страницах в соцсетях Facebook и Instagram, жителям необходимо принять участие в голосовании и сделать селфи возле ящиков", — говорится в сообщении общественной сети Опора.

Организаторы уточняют, что избиратели должны сделать снимок без бюллетеня, но рядом с урной.

Отметим, в воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование назначено в 11 городах.